Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]  

Periodista: "Trump dijo ayer por primera vez que tuvo que atacar a Irán porque cree que Irán iba a atacar objetivos estadounidenses en un plazo de siete días. Después redujo ese plazo a tres días. ¿De dónde saca eso?" K. Leavitt (Casa Blanca): "No es la primera vez que el presidente dice que decidió lanzar la Operación Epic Fury porque sentía que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos y a nuestros activos en la región. Fue una corazonada que tuvo el presidente basada en hechos."
Una corazonada viene a ser que le salió del corazón.
Vamos, que lo hizo porque le salió de los cojones.
Lección de primero de matón de barrio.
Se le contagio el virus de "hablar con pajaritos"
Corazonada siempre he léido que es "hunch" sobre todo referido a investigaciones policiales o similares.
Dejando esto de lado, es maravilloso decir estas GILIPOLLECES para no decir que lo hizo porque Los Estados Unidos de Israel tienen a todo el gobierno cogido por las pelotas y harán loq ue se les mande.
Bienvenidos al nuevo estándar del derecho internacional: casus belli por intuición presidencial. Freud estaría tomando notas. Los juicios de Núremberg establecieron que las guerras necesitan justificación jurídica; Trump ha evolucionado… » ver todo el comentario
Lo siguiente es que se autoproclame dios.
EEUU necesita urgentemente mejorar el sistema de contrapesos del poder.
Estamos hablando del top mundial de vergüenzas ajenas.
Es para reir si no fuese lo trágico de todo lo que hace este inconsciente
No veo cuál es la polémica.