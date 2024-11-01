edición general
143 meneos
420 clics
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]

Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]  

Periodista: "Trump dijo ayer por primera vez que tuvo que atacar a Irán porque cree que Irán iba a atacar objetivos estadounidenses en un plazo de siete días. Después redujo ese plazo a tres días. ¿De dónde saca eso?" K. Leavitt (Casa Blanca): "No es la primera vez que el presidente dice que decidió lanzar la Operación Epic Fury porque sentía que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos y a nuestros activos en la región. Fue una corazonada que tuvo el presidente basada en hechos."

| etiquetas: corazonada , sensación , trump , guerra , irán , leavitt , casa , blanca
83 60 0 K 433 actualidad
48 comentarios
83 60 0 K 433 actualidad
Comentarios destacados:            
#5 concentrado
La prueba está en los ficheros de Epstein
17 K 203
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Panda de tarados y lo peor no son ellos son la piara de subnormales que les chupan las pelotas por debajo del culo.
20 K 203
thorpedo #33 thorpedo
#1 que pena que death note no sea real porque mi lista estaría clara:

Trump
Putin
Nethanyaju
3 K 34
#47 atabey
#33 Concuerdo, pero en otro orden:

- Netanyahu
- Trump
- Putin.
0 K 9
dilsexico #38 dilsexico
#1 Lo mas cachondo del tema es que los que le chupan las pelotas son los mismos que llevan toda su vida defendiendo el derecho de tener armas "para proteger la constitucion de tiranos".
1 K 17
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Imposible, este Humperdoo no tiene corazón.
3 K 69
#6 unocualquierax *
#2
Una corazonada viene a ser que le salió del corazón.
Vamos, que lo hizo porque le salió de los cojones.
2 K 21
#7 PerritaPiloto
#2 Se refirió a sus tripas. Probablemente era un retortijón por comer demasiado bicmac.
0 K 8
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#2 pasamos de inventarnos la tenencia de armas de destrucción masiva para invadir un país a tener corazonadas para masacrar niñas en edad escolar
8 K 98
Rogue #9 Rogue
En mi barrio hay un tipo muy chungo. No se mete con nadie y va a su bola, pero es muy chungo. No sé si ir esta tarde a su casa y meterle dos hostias preventivas, por que tengo una corazonada sobre él, porque es chunguísimo.
6 K 58
RanaPaca #34 RanaPaca *
#9 si de verdad es chungo no te atreverás a meterle hostias preventivas. Eso sólo se hace con quien piensas que no te las va a poder devolver.
Lección de primero de matón de barrio.
4 K 44
pepel #10 pepel
Aúpa la mujer florero que siempre sale detrás de Trump buscando cámara. ¿Será su pupila, ahora que no se le levanta?
2 K 41
#11 DatosOMientes
#10 La viagra hace milagros.
0 K 11
arturios #26 arturios
#10 Venga hombre, no me seas machista, que seguro que tiene más de dos buenas razones para estar en el cargo con 28 añitos.
0 K 12
tommyx #27 tommyx
#10 madre mía... Cuanto repelús
0 K 8
#17 retoqueteate
Luego quieren que se les trate con respeto.
3 K 35
anonimo115 #35 anonimo115
Que pena que no fuera un infarto
1 K 30
antesdarle #4 antesdarle *
Se comunicó con Dios (es decir habló consigo mismo), quienes somos nosotros para juzgar la palabra divina.
1 K 30
azathothruna #39 azathothruna
#4 Y por eso digo que fue mala idea meterse con maduro
Se le contagio el virus de "hablar con pajaritos" :troll: :tinfoil:
0 K 20
Heni #14 Heni *
Momento exacto de la corazonada  media
2 K 29
MorenoEnfurecido #37 MorenoEnfurecido
Leavitt dijo " A feeling" no se si está bien traducido. Aunque también me parece que el significado debe ser bastante similar.
Corazonada siempre he léido que es "hunch" sobre todo referido a investigaciones policiales o similares.

Dejando esto de lado, es maravilloso decir estas GILIPOLLECES para no decir que lo hizo porque Los Estados Unidos de Israel tienen a todo el gobierno cogido por las pelotas y harán loq ue se les mande.
1 K 27
MateriaNegra #22 MateriaNegra
"Una corazonada basada en hechos." Señoras y señores, la nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense. Siete días, tres días, mañana igual son cuarenta minutos, da igual: lo importante es que el presidente lo sentía. En el pecho. Profundamente.
Bienvenidos al nuevo estándar del derecho internacional: casus belli por intuición presidencial. Freud estaría tomando notas. Los juicios de Núremberg establecieron que las guerras necesitan justificación jurídica; Trump ha evolucionado…   » ver todo el comentario
2 K 21
vicus. #36 vicus.
Gringollandia a la altura de cualquier tribu perdida en la selva, donde el gran chamán dice y ordena según le sople el viento. Gringolandia pais del trecer mundo.
0 K 20
pitercio #15 pitercio
¡Pero si está gagá! ¿Seguro que quiere tirar por la auto iluminación del líder en lugar de inventarse otra cosa?
0 K 20
#23 Mschumacher
Si con esto no le dan ya el Nobel de la Paz…
1 K 19
kavra #24 kavra
A ver, no carguemos las tintas... ¿quien no se levanta por la mañana alguna vez y dice hoy voy a reventar colegios de niñas y la economía mundial? ¿quien, eh? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra... :troll:
1 K 19
ipanies #20 ipanies
Lo que tiene seguro, ni corazonada ni pijadas... Es que haga lo que haga nadie le toca a él ni a su gobierno de tarados. Mientras tenga eso por seguro no va a parar de hacer imbecilidades.
1 K 18
XtrMnIO #12 XtrMnIO *
Ahora es profeta.

Lo siguiente es que se autoproclame dios.
1 K 15
reithor #41 reithor
Un vaticinio, que ya tiene el pelo blanco.
0 K 12
ContinuumST #21 ContinuumST
Qué hábil con el uso de "he felt himself"... muy hábil... Cuántos matices tiene eso. En fin... Sin comentarios.
0 K 12
AK-TRAIN #13 AK-TRAIN
Un pálpito lamado Epstein y Bibi
1 K 12
perrico #44 perrico
Inicias la tercera guerra mundial por una corazonada.
EEUU necesita urgentemente mejorar el sistema de contrapesos del poder.
0 K 11
#3 DotorMaster
Luces de Bohemia Premium Plus.
0 K 11
alfre2 #40 alfre2
Alguien podría apuntar desde qué fecha Mariano Rajoy dejó de dar vergüenza ajena al lado de Trump?
0 K 11
perrico #45 perrico
#40 Joder, es que pones el nivel muy alto ya.
Estamos hablando del top mundial de vergüenzas ajenas.
0 K 11
el_Tupac #19 el_Tupac
En la punta de su pollita anaranjada...
0 K 10
DDJ #16 DDJ
El que hasta ahora no haya aprovechado la más mínima opción para alegarse de Naranjito es que está zumbao.
0 K 10
Pepy #46 Pepy *
Tengo la corazonada de que la próxima vez no le pasará rozando la oreja
0 K 9
tommyx #31 tommyx
"Fue una corazonada que tuvo el presidente basada en hechos."

Es para reir si no fuese lo trágico de todo lo que hace este inconsciente
0 K 8
#28 Zamarro
Creeme Hermano!  media
0 K 8
Metabarón #25 Metabarón
Estos son los aliados del PP y VOX, de Merz y Von der Leyen.
1 K 8
Pulgencio #32 Pulgencio
#25 La culpa es de la superioridad moral de los wokes :shit:
0 K 6
Nokith #30 Nokith
Vaticino que en 3 meses estamos quemando embajadas Norteamericanas en España.
0 K 7
dilsexico #43 dilsexico
#30 Otra corazonada
0 K 10
Mesto #18 Mesto
No se puede dejar que el enemigo declarado de Occidente se arme con bombas nucleares.

No veo cuál es la polémica.
1 K 1
arturios #29 arturios
#18 ¿Estás pidiendo que bombardeemos EE. UU.?
1 K 19
Mesto #42 Mesto
#29 Eres Irán?
0 K 7
Roendal #48 Roendal
#18 como de comida tenéis la sesera los equidistantes
0 K 7

menéame