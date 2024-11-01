Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]  

Periodista: "Trump dijo ayer por primera vez que tuvo que atacar a Irán porque cree que Irán iba a atacar objetivos estadounidenses en un plazo de siete días. Después redujo ese plazo a tres días. ¿De dónde saca eso?" K. Leavitt (Casa Blanca): "No es la primera vez que el presidente dice que decidió lanzar la Operación Epic Fury porque sentía que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos y a nuestros activos en la región. Fue una corazonada que tuvo el presidente basada en hechos."