Israel prohíbe a periodistas ofrecer cobertura bélica en su territorio

La administración de Netanyahu restringe la cobertura bélica, prohibiendo mostrar interceptaciones de misiles, impactos militares e imágenes de instalaciones estratégicas, afectando la libertad de prensa y controlando el relato del conflicto con Irán. Desde el 28 de febrero de 2026, Israel impone estrictas restricciones a periodistas. Marc Campdelacreu, corresponsal de RTVE en Jerusalén, reveló que en esa fecha los periodistas internacionales recibieron un mensaje israelí con «límites para informar», directriz que condiciona la cobertura