Israel prohíbe a periodistas ofrecer cobertura bélica en su territorio

La administración de Netanyahu restringe la cobertura bélica, prohibiendo mostrar interceptaciones de misiles, impactos militares e imágenes de instalaciones estratégicas, afectando la libertad de prensa y controlando el relato del conflicto con Irán. Desde el 28 de febrero de 2026, Israel impone estrictas restricciones a periodistas. Marc Campdelacreu, corresponsal de RTVE en Jerusalén, reveló que en esa fecha los periodistas internacionales recibieron un mensaje israelí con «límites para informar», directriz que condiciona la cobertura
Si la cúpula de hierro estuviera interceptando todos los misiles no tendrían problemas en mostrar imágenes.
Desde hace días, ni siquiera suenan las alarmas antiaereas porque Irán se ha zumbado los radares. Aquí un país llevaba preparándose para esto los últimos 30 años y tiene una estrategia clara...
Bandó y se cae el del miedo.
Es natural el miedo en Irán. Tienen a los perros de presa en la puerta.
Los datos oficiales más recientes publicados por el Fondo de Compensación de la Autoridad Fiscal de Israel, tras 11 días de ataques con misiles, el desglose de las reclamaciones es el siguiente:
Total de reclamaciones: 9.115 registradas hasta el 11 de marzo, con proyecciones que alcanzan las 10.000 al día siguiente.
Daños en estructuras (edificios): 6.586 reclamaciones.
Daños en vehículos: 1.485 reclamaciones.
Daños en contenido y equipos: 1.044 reclamaciones.