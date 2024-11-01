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El día en que Salvador Dalí tomó el control de Playboy: La sesión de fotos más surrealista de 1973 [Eng]  

Cuando el artista más excéntrico del mundo se encontró con la revista masculina más famosa del mundo, el resultado fue algo que no podría haber salido de la imaginación de nadie más. En el verano de 1973, la revista Playboy envió a su veterano fotógrafo Pompeo Posar y a todo un equipo de producción a la soleada costa de Cataluña con una consigna extraordinaria: otorgarle el control creativo total a Salvador Dalí. Lo que siguió fue, sin duda, la sesión fotográfica más extraña y visualmente impactante en la historia de la revista, una fusión de

| etiquetas: dalí , playboy , fotos , surrealismo , 1973
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
Moderdonia #1 Moderdonia
Desde que cerraron la mansión Playboy las chicas se quedaron solas. Me daban pena, así que fui a echarles una mano. Compartiendo gastos. A pesar de lo apretados que estamos en el jacuzzi y la cama redonda. Que todo sea por una buena causa. Y que este cuento tenga un final feliz.
6 K 78
#8 Leon_Bocanegra
#1 Hugh Hefner es la única persona que al morir no pasó a mejor vida.
7 K 73
Thornton #14 Thornton
#1 Mucha rubia de bote en esa sesión de Dalí :-D
1 K 35
Moderdonia #15 Moderdonia *
#14 Una de las muchas cosas que he aprendido con esta experiencia es que hay que desterrar expresiones burdas, zafias y malsonantes, que desapruebo totalmente, como:

Rubia de bote chocho morenote,
el color de la ceja marca el de la almeja o el color del entrecejo, marca el del conejo... Playboy. Me he llevado muchas gratas sorpresas.
1 K 26
#25 EISev
#15 los tintes se pueden aplicar a más zonas que la cabeza.

Una ginecóloga me ha descrito lo más destacado entre lo que iba viendo en consulta.

La estrella fue el árbol de navidad, con su espumillón y adornos incluidos
1 K 28
d5tas #22 d5tas
#1 Hola Charlie Sheen, ¿cómo te va la vida? Vi hace poco a tu padre en Galicia visitando el pueblo de tu abuelo.
1 K 22
Charles_Dexter_Ward #5 Charles_Dexter_Ward
#2 2014, 2015, 2017.... tú en tu línea.
4 K 61
Ripio #6 Ripio
#5 Y tu en la tuya.
3 K 46
#9 Tensk
#6 Yo a estos les pregunto cuánto tiempo tiene que pasar para que una dupe "deje de" ser dupe, y que si está bien resubir todos aquellos meneos que, pasado ese tiempo, son susceptibles de poder tener portada otra vez.

Ni el primero ha dado una respuesta coherente, y menos aún si te ponen de excusa que salió hace tiempo pero varias veces, lo que la hace más duplicada.

Es karmawhorismo del bueno.
1 K 21
#10 Carapedo
#9 Te dirán que sin votos negativos la sagrada cola de pendientes se echa a perder y eso hace llorar a Linus Torvalds. Por tanto, aunque tu meneo se haya enviado antes de que ellos nacieran, es haram y tú un infiel que no merece el tan valioso karma de los huevos.
1 K 21
#11 Tensk
#10 El concepto duplicada es sencillo de entender: si se envió antes, es duplicada.

Se puede entender alguna excepción si la primera vez fue un envío de alguna manera "erróneo", más aún si fue autodescartada. Pero si el primer envío es "en toda regla", el segundo es duplicado.
3 K 37
laguerrillasilenciosa #16 laguerrillasilenciosa *
#11 Se haya enviado hace años o no, a portada los envíos suben por los votos.
A lo mejor para estos casos debería haber una categoría diferente, un "relacionada" directamente en la categoría. Porque si vuelven a ser portada es porque vuelven a despertar interés. Yo he leído muchas cosas por primera vez para mí, mientras que en los comentarios me enteraba de que ya había sido portada. Y llevo unos añitos por aquí, imagino que con más razón usuarios nuevos.

#10 #2
2 K 42
#19 Tensk
#16 Es que no se trata de que el meneo sea o no interesante, precisamente lo esperable es que cuando se sube un meneo de hace tiempo, que posiblemente ha sido portada, es por el interés. Claro que van a llevar votos y son susceptibles de volver a conseguir portada. La cuestión es que se trata de karmawhorismo del bueno precisamente por eso: "sé que la van a votar, la pongo de nuevo".

Que tú (no es personal) no recuerdes que se ha subido previamente es irrelevante a estos efectos.…   » ver todo el comentario
1 K 13
laguerrillasilenciosa #28 laguerrillasilenciosa
#19 Si el buscador funcionara, a lo mejor no pasarían estas cosas. O a menos no se podría usar como excusa.
Pero dejando de lado este hecho, me indicas que la discusión versa sobre el karmawhorismo. Okay, pero diría que la mayoría de usuarios vivimos ajenos a esas movidas y, asumo, lo que sustenta MNM es la popularidad de los envíos.
Lo otro es una discusión que entiendo que está activa y que se cambian cosas a veces para subsanar el voto coordinado y todo eso.

Por otra parte, sobre lo que…   » ver todo el comentario
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Tkachenko #4 Tkachenko
Lástima que fuese un fascista...:-S
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crysys #13 crysys
#4 Dalí no hacía más que mierdas pasada una época. Todo comercial y pasta por la pasta viviendo del cuento.

Es de los pocos artistas en los que el año de creación de la obra se mira al milímetro en las subastas.
3 K 45
#26 nosurrender *
#4 #13 #17 Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría añadir que su trabajo está sobrevaloradísimo
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Marco_Pagot #17 Marco_Pagot
#4 y un maltratador, misógino, abusador, violento, necrófilo y sádico, entre otras cosas, contra mujeres y animales.
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#18 fzman
#17 .. y creador de porno. ¡cancelar!
1 K 20
Supercinexin #20 Supercinexin
#4 Me alegro de que antes de enterarme de que fue un fascista, cosa que me sucedió no hace demasiados años y que me importó entre poco y nada, Salvador Dalí ya me pareciera él y toda su obra una auténtica puta mierda.
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Paladio #24 Paladio *
#20 a mi esa faceta de excéntrico me caía pésimo más lo de considerarse genio. después me enteré de que además era franquista. Tras la muerte de Picasso se cuenta de que la hija de este botó inmediatamente a la basura una corona de flores que Dalí había enviado para su funeral. por curiosidad, otro de los que me caía mal era camilo josé cela que después también resultó ser fascista.
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Cuñado #3 Cuñado
La sesión de fotos más surrealista

No es habitual ver un "surrealista" tan bien empleado.
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
Y dios en la de todos :-P
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#23 KaBeKa
Ya tenía experiencia en algo parecido, siempre me gusto mucho la imagen esa de In Voluptas Mors por lo original que era.
P.D: En este pibe siempre hay que desgranar obra de persona. No tiene nada que ver...  media
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MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
tremendo trolaso
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#21 discoaguapanela
Rubia de bote, chocho morenote
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ElBeaver #27 ElBeaver
era un nazi y chivato
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menéame