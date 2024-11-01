El día en que Salvador Dalí tomó el control de Playboy: La sesión de fotos más surrealista de 1973 [Eng]  

Cuando el artista más excéntrico del mundo se encontró con la revista masculina más famosa del mundo, el resultado fue algo que no podría haber salido de la imaginación de nadie más. En el verano de 1973, la revista Playboy envió a su veterano fotógrafo Pompeo Posar y a todo un equipo de producción a la soleada costa de Cataluña con una consigna extraordinaria: otorgarle el control creativo total a Salvador Dalí. Lo que siguió fue, sin duda, la sesión fotográfica más extraña y visualmente impactante en la historia de la revista, una fusión de
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Rubia de bote chocho morenote,
el color de la ceja marca el de la almeja o el color del entrecejo, marca el del conejo... Playboy. Me he llevado muchas gratas sorpresas.
Una ginecóloga me ha descrito lo más destacado entre lo que iba viendo en consulta.
La estrella fue el árbol de navidad, con su espumillón y adornos incluidos
www.meneame.net/search?q=dalí+++playboy&w=links&p=&s=&
Ni el primero ha dado una respuesta coherente, y menos aún si te ponen de excusa que salió hace tiempo pero varias veces, lo que la hace más duplicada.
Es karmawhorismo del bueno.
Se puede entender alguna excepción si la primera vez fue un envío de alguna manera "erróneo", más aún si fue autodescartada. Pero si el primer envío es "en toda regla", el segundo es duplicado.
A lo mejor para estos casos debería haber una categoría diferente, un "relacionada" directamente en la categoría. Porque si vuelven a ser portada es porque vuelven a despertar interés. Yo he leído muchas cosas por primera vez para mí, mientras que en los comentarios me enteraba de que ya había sido portada. Y llevo unos añitos por aquí, imagino que con más razón usuarios nuevos.
#10 #2
Que tú (no es personal) no recuerdes que se ha subido previamente es irrelevante a estos efectos.… » ver todo el comentario
Pero dejando de lado este hecho, me indicas que la discusión versa sobre el karmawhorismo. Okay, pero diría que la mayoría de usuarios vivimos ajenos a esas movidas y, asumo, lo que sustenta MNM es la popularidad de los envíos.
Lo otro es una discusión que entiendo que está activa y que se cambian cosas a veces para subsanar el voto coordinado y todo eso.
Por otra parte, sobre lo que… » ver todo el comentario
Es de los pocos artistas en los que el año de creación de la obra se mira al milímetro en las subastas.
No es habitual ver un "surrealista" tan bien empleado.
P.D: En este pibe siempre hay que desgranar obra de persona. No tiene nada que ver...