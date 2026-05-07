Los trabajadores de la televisión pública portuguesa piden boicotear Eurovisión por la participación de Israel

Los trabajadores de la televisión pública de Portugal, la RTP, han enviado una carta al presidente del Consejo de Administración, Nicolau Santos, al ministro de Exteriores, Paulo Rangel y a la ministra de Cultura, Margarida Balseiro, en la que piden el boicot de Eurovisión por la participación de Israel y lo hacen apenas una semana antes del inicio del concurso de la canción. En la carta explican que han tomado la decisión "a la luz del empeoramiento de la situación en Oriente Medio" y la violencia ejercida sobre la población civil. Los trabaj