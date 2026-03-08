Un vídeo muestra el impacto de un misil Tomahawk estadounidense junto a la escuela de niñas iraní en la que murieron 175 personas [EN]  

Nuevas imágenes de vídeo muestran un misil Tomahawk estadounidense impactando contra una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Minab, Irán, el 28 de febrero, lo que demuestra por primera vez que EE.UU. atacó la zona. Las imágenes, publicadas por Mehr News y geolocalizadas por Bellingcat, contradicen la afirmación de Trump de que fue un misil iraní el que impactó contra la escuela. Estados Unidos es el único país implicado en la guerra que dispone de misiles Tomahawk.
| etiquetas: eeuu , iran , bombardeo , niñas , escuela , tomahawk
Aunque bueno, es súper obvio que ha sido EE. UU., no debería ni ser noticia sino un hecho aceptado. Aunque lo de que haya sido Irán lo han lanzado a ver si cuela y viendo ocasiones anteriores donde en Siria colaban los ataques químicos de Al Qaeda como si fueran realizados por el gobierno...
"Captain Tim Hawkins, a spokesperson for the United States Central Command (CENTCOM) said on 1 March that "we are aware of reports concerning civilian harm resulting from ongoing military operations. "
"On 4 March, US Secretary of State, Marco Rubio, said the US Department of Defense and The Pentagon were investigating whether the airstrike was fired by the US and added that the US "would not deliberately target a school."[34][35][26]"
Si ya me preguntas por el gilipollas que evadio las preguntas, eso es otro tema. Por eso es un gilipollas.
Lo que he dicho es que en EEUU el gobierno no puede negarlo, porque es una democracia y tiene controles (gente) que le impiden escurrir el bulto, pero por ejemplo lo de cargarse a 30000 ciudadanos en una represion no ha sido admitido por el gobierno Irani, porque no es una democracia y puede hacerlo y que ninguna parte del estado le obligue a ello.
Que la escuela estaba dentro de un complejo militar es otra mentira, propaganda sionista.
El número mágico de 30.000 muertos en las protestas es más de lo mismo.
Pensamiento similar al zionismo en gaza