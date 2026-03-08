Un vídeo muestra el impacto de un misil Tomahawk estadounidense junto a la escuela de niñas iraní en la que murieron 175 personas [EN]  

Nuevas imágenes de vídeo muestran un misil Tomahawk estadounidense impactando contra una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Minab, Irán, el 28 de febrero, lo que demuestra por primera vez que EE.UU. atacó la zona. Las imágenes, publicadas por Mehr News y geolocalizadas por Bellingcat, contradicen la afirmación de Trump de que fue un misil iraní el que impactó contra la escuela. Estados Unidos es el único país implicado en la guerra que dispone de misiles Tomahawk.