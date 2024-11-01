MALEMÁTICAS CCCXXX: las limitaciones de la media aritmética

Publica La Voz de Galicia un artículo donde se señala que el tipo máximo del IRPF de España está a 15,5 puntos de a media europea y aportan una tabla donde se muestran los tipos máximos de 35 países europeos. El problema es que han calculado la media aritmética (exactamente sale 38,45%), es decir, han dado el mismo peso al dato de Alemania que al de Malta, cuando Alemania multiplica por 145 la población de Malta y por 180 su PIB. Eso seria como si en una empresa que hay 10 trabajadores que ganan 20.000 € y un jefe que gana 100.000 €, se dijese que el sueldo medio de la empresa es 60.000 €. Cuando se quieren sacar datos medios entre países, lo correcto es realizar una media ponderada, que suele hacerse ponderando por población o por PIB, según el tipo de dato que sea.

Al margen de lo anterior, la comparativa también adolece de otros problemas, como que se considere para toda España un 54% cuando ese tipo máximo sólo se aplica en la Comunidad Valenciana; o que no se tenga en cuenta a partir de que importe se aplica el tipo máximo, que en España es a partir de 300.000 €, pero que, por ejemplo, en Reino Unido es a partir de 144.000 €.