Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"

"Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos tan peligrosos. Tenemos que retirarnos de esta guerra. ¡Hagamos lo contrario de lo que se hizo en Irak! Detengamos esta locura", exclamó el actor. "Irán no es una nación atrasada. Estamos subestimando deplorablemente su ejército, su sociedad y su pueblo".

ewok #9 ewok
#4 Y el que hace de Robert Bilott en este peliculón:
es.wikipedia.org/wiki/Dark_Waters_(película_de_2019)
2
Deviance #13 Deviance
#9 wenisima... +
1
pax0r #10 pax0r
Pobrecillo Hulk que no sabe que Pedro no le dice la verdad ni al médico.
La base de rota sigue operando exactamente igual, los acuerdos bilaterales intactos, es mas, el mismo dia del anuncio EEUU invirtió 13M de euros en su ampliación.
1
pax0r #14 pax0r
#12 ostias que bueno!
0
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
A ver en esto estoy con mi presidente y del lado humano de toda esta historia. Pero ahora no hagamos a Pedro Sánchez un santo, que no lo es...
2
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
#2 Nadie está haciendo al Perro un santo.
Ahora, sobre Abascal y Frijoles....algún cáliz decoran.
0
elgranpilaf #11 elgranpilaf
#2 En el reino de los ciegos el tuerto es el rey
0
carakola #6 carakola
¡Cuidao con Pedro von der Sánchez!
0
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 yo me esperaba que el actor Michael Chiklis dijera algo de Perro.
Así podríamos decir que:

La cosa se pone perra xD
0
pitercio #8 pitercio
Ruffalo y Pedro se harán amigos y fundarán el club de los animales diselxicos.
0
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Mi voto....decidiéndose.
Votas Marvel?
Votas EEUU?
0
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 Ruffalo es muy activo en causas y beneficiencia aparte de que no se muerde la lengua contra Trump
3
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#3 Se quien es ese señor: el que hace de la MASA, el muñeco verde de Marvel.
0
MIrahigos #15 MIrahigos
#1 Piensa que votas al Hulk violeta
0

