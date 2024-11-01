Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"

"Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos tan peligrosos. Tenemos que retirarnos de esta guerra. ¡Hagamos lo contrario de lo que se hizo en Irak! Detengamos esta locura", exclamó el actor. "Irán no es una nación atrasada. Estamos subestimando deplorablemente su ejército, su sociedad y su pueblo".
| etiquetas: pedro sánchez , hulk , mark ruffalo , apoyo
es.wikipedia.org/wiki/Dark_Waters_(película_de_2019)
La base de rota sigue operando exactamente igual, los acuerdos bilaterales intactos, es mas, el mismo dia del anuncio EEUU invirtió 13M de euros en su ampliación.
Ahora, sobre Abascal y Frijoles....algún cáliz decoran.
Así podríamos decir que:
La cosa se pone perra
Votas Marvel?
Votas EEUU?