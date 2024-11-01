Ana Redondo: Gracias presidente, eres el superhéroe de la democracia, de la paz, de la dignidad, de los derechos y del feminismo. Representas la democracia, la dignidad humana, la civilización  

Ana Redondo, ministra de Igualdad: "Gracias presidente, eres el superhéroe de la democracia, eres el superhéroe de la paz, eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo. En el mundo te quieren a ti porque representas la dignidad humana, representas la democracia, la paz y la civilización",
Pero no, es una ministra española refiriéndose a Sánchez.
Patético no, lo siguiente.
En Oxford se hizo a principios de los 2000 un estudio para analizar a partir de que punto era ya contraproducente y obsceno hacerle la pelota a tu jefe.
Y el resultado del estudio decia que no había punto, que puedes ser todo lo obsceno, rastrero y lameculos que quieras. Nunca es contraproducente Nuestros políticos son gente versada en estudios de Oxford.
Como una promesa, eres tú, eres tú
Como una mañana de verano
Como una sonrisa, eres tú, eres tú
Así, así, eres tú
Toda mi esperanza, eres tú, eres tú
Como lluvia fresca en mis manos
Como fuerte brisa, eres tú, eres tú
Así, así, eres tú
Eres tú
Como el agua de mi fuente
Eres tú
El fuego de mi hogar
Algo así eres tú
Algo así como el fuego de mi hoguera
(Eres tú) Algo así eres tú
Mi vida algo así eres tú… » ver todo el comentario
La noticia es cuando sucede lo contrario.
Salvo si es Page, que entonces sería noticia que lo alabara.
De hecho, un buen ejemplo de trumpismo
Yo no minusvaloraria a Súper López
Saludos
Super poder: ser super tacaño.