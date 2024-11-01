edición general
Ana Redondo: Gracias presidente, eres el superhéroe de la democracia, de la paz, de la dignidad, de los derechos y del feminismo. Representas la democracia, la dignidad humana, la civilización

Ana Redondo, ministra de Igualdad: "Gracias presidente, eres el superhéroe de la democracia, eres el superhéroe de la paz, eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo. En el mundo te quieren a ti porque representas la dignidad humana, representas la democracia, la paz y la civilización",

BobbyTables #2 BobbyTables
Esto me suena a un "que me quedo sin comer" si no le hago la pelota al jefe
8 K 115
GeneWilder #4 GeneWilder
#2 Que aproveche para pillar lo que pueda. Le quedan dos telediarios.
1 K 30
#12 Grahml *
#1 #2 La verdad, durante unos segundos pensé que era un secretario de la Casa Blanca lameculos refiriéndose a Trump.

Pero no, es una ministra española refiriéndose a Sánchez.

Patético no, lo siguiente.
5 K 58
Spirito #21 Spirito
#12 A mí sí me parece bien que le diga esas cosas. :roll:
0 K 9
Jaime131 #1 Jaime131
"Y eso que no soy nada pelota", añadió Ana.
9 K 98
#19 surco
#1 Esto me ha recordado a un viejo chiste.
En Oxford se hizo a principios de los 2000 un estudio para analizar a partir de que punto era ya contraproducente y obsceno hacerle la pelota a tu jefe.

Y el resultado del estudio decia que no había punto, que puedes ser todo lo obsceno, rastrero y lameculos que quieras. Nunca es contraproducente :-D Nuestros políticos son gente versada en estudios de Oxford. :-D
2 K 41
Pacofrutos #20 Pacofrutos *
#1 ¡Joder, qué desmesura de persona!!!


youtu.be/5itk0j5mWKQ?is=biaxPzxsZbJSlPo5
Como una promesa, eres tú, eres tú
Como una mañana de verano
Como una sonrisa, eres tú, eres tú
Así, así, eres tú
Toda mi esperanza, eres tú, eres tú
Como lluvia fresca en mis manos
Como fuerte brisa, eres tú, eres tú
Así, así, eres tú
Eres tú
Como el agua de mi fuente
Eres tú
El fuego de mi hogar
Algo así eres tú
Algo así como el fuego de mi hoguera
(Eres tú) Algo así eres tú
Mi vida algo así eres tú…   » ver todo el comentario
0 K 19
Rogue #14 Rogue
Me ha recordado a Don José Luís López Vázquez
2 K 53
#3 IngridPared
Eres el padrecito de los españoles, el Gran Timonel, el Faro de Occidente...
2 K 51
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Que cosica dan ya
2 K 38
DORO.C #11 DORO.C
Que ridícula.
1 K 31
elsnons #10 elsnons
Le falto decir una admiradora sumisa, sierva y esclava tuya .
1 K 28
elgranpilaf #7 elgranpilaf
"Y que no se te olvide mi puestecito", terminó añadiendo
1 K 21
founds #15 founds
Que grima me da semejante lamida de culo, y me da igual que sea a Pedro u otro
1 K 16
frankiegth #8 frankiegth *
Después de todo el Hollywood que nos han vendido ahora va a resultar que no es de superhéroes ir a contracorriente en este mundo dirigido hacia el abismo por un puñado de locos armados hasta los dientes... Señores y señoras de esa derecha y extrema derecha española herida por estas declaraciones, recordad que lo que escuece también desinfecta.
0 K 15
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
¿Hay algo más irrelevante que un cargo de un partido alabando al jefe de dicho partido?
La noticia es cuando sucede lo contrario.

Salvo si es Page, que entonces sería noticia que lo alabara.
1 K 15
Andreham #18 Andreham
Aquí espero que todo Meneame esté de acuerdo en que es un ridículo mayúsculo lo de esta señora.
1 K 14
MyNameIsEarl #23 MyNameIsEarl
#18 votes a quien votes y sea del lado que sea , has de estarlo. Hoy le toca al psoe , mañana a otro. Espero que todo meneame esté de acuerdo en ese momento también.
0 K 6
Battlestar #13 Battlestar
A veces lees el titular y no sabes ya si es coña o va en serio
0 K 12
berkut #16 berkut *
Ridículo


De hecho, un buen ejemplo de trumpismo
0 K 10
Apotropeo #9 Apotropeo
Tampoco nos pasemos, ¿ Superhéroe ?, será al nivel de Súper López
0 K 9
#22 wendigo
#9 Vuelo, fuerza, constitución, velocidad, aliento helado, rayos x , visión calorifica...

Yo no minusvaloraria a Súper López

Saludos
1 K 19
Apotropeo #24 Apotropeo
#22 Me refería a José Ignacio López de Arriortúa, Super López.
Super poder: ser super tacaño.
:troll:
1 K 19

