La locura de las "carreras" de autobuses en Bangladesh

Autobuses en Bangladesh, y otros países del sudeste asiático, compitiendo por pasajeros y visitas en Youtube en carreteras abiertas al tráfico.

Suigetsu #7 Suigetsu
Fallecidos por 100.000 habitantes:
Bangladesh: ~18,6
España: ~3,5

Casi 6 veces más. Me parecen pocas la verdad.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
Pues ya se que pais no visitar nunca
pitercio #4 pitercio
Lo vi hace tiempo y me parecía IA, no puede haber tal concentración de subnormales respirantes en un ecosistema darwiniano.
skaworld #2 skaworld
Intuyo que debe estar barato sacarse el carnet de autobusero por ahi abajo... Si es que hay de eso...
#8 dsj *
Es lo que tiene la desregulación, y la competencia salvaje por la supervivencia.


Mi hermano vivió una temporada en chile y me contó cosas parecidas. El primer autobús que llegaba a la parada cogía todos los pasajeros y se quedaba con el beneficio, así que a las horas puntas en las rutas más rentables había ostias.
#3 Restrepo77
Entrar al enlace que no tiene desperdicio, la madre que los parió! Y creía que ya lo había visto todo viendo a las motillos en Tailandia…
#5 AlexGuevara
Te aseguro que las de Guatemala merecen otro reportage
