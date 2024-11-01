·
date 2024-11-01
7057
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
7855
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
4094
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
3582
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
2999
clics
Óscar Puente (y media España) alucina con este tuit sobre Venezuela que Ayuso publicó en 2015: 'Quien se mete con Chávez se mete con Venezuela'
La locura de las "carreras" de autobuses en Bangladesh
Autobuses en Bangladesh, y otros países del sudeste asiático, compitiendo por pasajeros y visitas en Youtube en carreteras abiertas al tráfico.
autobuses
bangladesh
#1
karakol
Aquí más videos.
www.youtube.com/c/bdbusvlogger
1
K
33
#7
Suigetsu
Fallecidos por 100.000 habitantes:
Bangladesh: ~18,6
España: ~3,5
Casi 6 veces más. Me parecen pocas la verdad.
1
K
21
#6
Don_Pixote
Pues ya se que pais no visitar nunca
1
K
18
#4
pitercio
Lo vi hace tiempo y me parecía IA, no puede haber tal concentración de subnormales respirantes en un ecosistema darwiniano.
0
K
14
#2
skaworld
Intuyo que debe estar barato sacarse el carnet de autobusero por ahi abajo... Si es que hay de eso...
0
K
13
#8
dsj
*
Es lo que tiene la desregulación, y la competencia salvaje por la supervivencia.
Mi hermano vivió una temporada en chile y me contó cosas parecidas. El primer autobús que llegaba a la parada cogía todos los pasajeros y se quedaba con el beneficio, así que a las horas puntas en las rutas más rentables había ostias.
0
K
9
#3
Restrepo77
Entrar al enlace que no tiene desperdicio, la madre que los parió! Y creía que ya lo había visto todo viendo a las motillos en Tailandia…
0
K
7
#5
AlexGuevara
Te aseguro que las de Guatemala merecen otro reportage
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
