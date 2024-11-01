Madrid Network: El "chiringuito" del PP que dilapidó 80 millones y que une a Ayuso y Abascal en el desfalco de dinero público

Una investigación de diferentes medios ha accedido al detalle de las operaciones de Madrid Network, cotejado los beneficiarios con sus vínculos políticos y judiciales, y contrastado los datos con el último informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. El resultado es demoledor: de los 41 proyectos financiados de los que hay constancia, al menos 29 incumplieron los pagos. La deuda acumulada supera los 52 millones de euros, Hay 51.893.000 euros en cuotas impagadas desde el ejercicio 2018