Un mal ejemplo
El libro tiene cerca de 500 errores y son señal de haber recurrido a la ayuda (y a algo más que la simple ayuda) de la IA
cultura
#1
imparsifal
¿Ha leído Javier Gomá Lanzón, teórico de la ejemplaridad en la vida pública, el libro 'Vidas españolas', publicado en la colección de biografías que él dirige bajo el patrocinio de la Fundación Juan March y de la Fundación Ramón Areces? ¿Lo han leído quienes figuran como sus autores, los catedráticos Ricardo García Cárcel y Juan Pablo Fusi? Lo que podemos afirmar con certeza es que no ha tenido otra revisión que la del corrector automático y por eso una cincuentena de los cuadros de Velázquez se conservan «en el Pardo» y Antonio Machado publicó un libro que se titula 'Páginas escondidas'.
