El Comité Olímpico de Israel se ha visto obligado a sacar de la competición a sus atletas tras saberse que estos habían hecho trampas

Israel ha retirado a su equipo de bobsleigh de cuatro hombres antes de las dos últimas carreras olímpicas de este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 después de que el conjunto pretendiese cambiar a un miembro del equipo fingiendo una enfermedad.

azathothruna #1 azathothruna
Los zionistas hacen trampas desde antes del hijo de carpintero.
Hasta usan las victimas del genocidio como arma moral
18 K 159
sotillo #2 sotillo
#1 Y lo peligroso que resulta tenerlos en el salón, la cocina, el dormitorio y en el garaje
0 K 10
Rembrandt #9 Rembrandt *
#5 es que además, es curioso..... bueno, es lo normal.... que todos los que se ponen a criticar en el hilo, no se lean la noticia:

A ver, carapanes :

- No tenían nada que hacer, no se iban a clasificar (lo sabían) e hicieron trampa para que todos los que fueron a los juegos participaran cuando ya no había opciones.

#1 #3 #6
2 K 23
Io76 #7 Io76
Nadie los quiere como vecinos, salvo los vendepatrias, claro.
2 K 38
Malinke #6 Malinke
«"Sin embargo, las circunstancias en las que realizamos la sustitución no cumplían los requisitos que permiten a un equipo realizar un cambio, por lo que nos retiramos de la última manga. Aunque lamentamos que esto no termine para todos nosotros de la forma que esperábamos, estamos orgullosos de la historia que hemos escrito para Israel", concluyó»

Vamos, que orgullosos de haber intentado saltarse las normas.
3 K 38
#3 C.Nutrio
Joder, qué tipos. No hay uno bueno.
4 K 32
#8 JanSolo
Aquí lo único que es noticia es que no debería haber sucedido porque Israel debería estar fuera y de las olimpiadas con mas motivo que Rusia.
1 K 31
capitan__nemo #13 capitan__nemo
¿El comite olimpico se ha visto obligado?

¿Te tienen que obligar a aplicar las normas y el reglamento?
0 K 19
el_de_la_silla_de_tijera #4 el_de_la_silla_de_tijera *
#0 El titular del envío no corresponde con el de luego la noticia.
Además, el del envío es sensacionalista y lleva a error (se da a entender que han retirado a todos los atletas de los JJOO cuando realmente ha sido solo un equipo de bobsleigh).
1 K 18
DarthMatter #14 DarthMatter *
Encima de asesinos genocidas, ... tramposos.
¡Quién lo hubiese imaginado!
1 K 17
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
A ver, el que hizo trampa lo reconoció después, quizás porque le iban a pillar. Odio lo que hace el gobierno de Israel con el soporte de los sionistas. Pero no deberíamos generalizar. No es justo con los Israelís que cada día disienten de lo que hace su Gobierno.
1 K 13
Tkachenko #11 Tkachenko
#5 sionistas que difieren de sionistas....ya ¬¬
0 K 20
Maelstrom #10 Maelstrom *
Ediit
0 K 9
Tannhauser #15 Tannhauser
Por mucho que se empeñen no me van a convencer de que el pintor tenía razón.
0 K 9
Borreguell #12 Borreguell
Los judíos hijos de ** morirán qué bien...
0 K 6
Gideas #16 Gideas
Lo que no entiendo es que hace Israel en los Juegos olímpicos.
0 K 6
#17 tiro.fijo
Lo que deduzco del artículo es que no se iban a clasificar y decidieron que el suplente participase para saborear la experiencia de correr en unos JJOO

Pero es Israel....... Bilis
0 K 6

