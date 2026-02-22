El Comité Olímpico de Israel se ha visto obligado a sacar de la competición a sus atletas tras saberse que estos habían hecho trampas

Israel ha retirado a su equipo de bobsleigh de cuatro hombres antes de las dos últimas carreras olímpicas de este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 después de que el conjunto pretendiese cambiar a un miembro del equipo fingiendo una enfermedad.
Hasta usan las victimas del genocidio como arma moral
- No tenían nada que hacer, no se iban a clasificar (lo sabían) e hicieron trampa para que todos los que fueron a los juegos participaran cuando ya no había opciones.
Vamos, que orgullosos de haber intentado saltarse las normas.
¿Te tienen que obligar a aplicar las normas y el reglamento?
Además, el del envío es sensacionalista y lleva a error (se da a entender que han retirado a todos los atletas de los JJOO cuando realmente ha sido solo un equipo de bobsleigh).
