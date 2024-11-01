The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]

Cuando los hombres más ricos del mundo empiezan a echar espuma por la boca contra un primer ministro de centroizquierda, suele ser señal de que algo les va muy mal y, en cambio, muy bien al resto. Así que cuando Elon Musk tildó recientemente a Pedro Sánchez de «verdadero fascista totalitario» en X, merecía la pena plantearse una pregunta sencilla: ¿qué está haciendo Sánchez exactamente para molestar tanto a la clase multimillonaria? La respuesta es sorprendentemente sencilla: está gobernando en interés de la gente común, y está funcionando.
Creo que juntarse con la izquierda lo ha hecho buena persona y se ha ganado la simpatía y diplomacia que desborda con su sonrisa y zascas retóricos, convenientes y simpáticos.
Sánchez cae muy bien, a mí sí, aunque creo que si le quitan los apoyos de izquierdas que tiene, la cabra tira al monte.
La política nacional e internacional, cuando se gobierna y hay cierta tendencia, es complicada de cambiar así a toque de Decreto Ley.
Da para un doctorado, Pertinax, sinceramente.
Un cambio radical implica una guerra.
Pero, aún así, tanto Zapatero como Sánchez (por presión de Podemos y otras izquierdas éste) hizo logros sociales para la inmensa mayoría impensables.
Aunque no lo creas, hay acuerdos bajo cuerda y ¡Menos mal!
E hicieron bien unos y otros.
Gonzáles llegó al poder porque era un señor apoyado por Alianza Popular. Es como Page en Castilla la Mancha, un tío conservador que hizo lo que podía en aquella época.
Bueno, Page es un traidor directamente.
Del Zapa y su papel de tonto útil en su nuevo puesto de genio de la política internacional hablamos mañana.