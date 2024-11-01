edición general
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]

Cuando los hombres más ricos del mundo empiezan a echar espuma por la boca contra un primer ministro de centroizquierda, suele ser señal de que algo les va muy mal y, en cambio, muy bien al resto. Así que cuando Elon Musk tildó recientemente a Pedro Sánchez de «verdadero fascista totalitario» en X, merecía la pena plantearse una pregunta sencilla: ¿qué está haciendo Sánchez exactamente para molestar tanto a la clase multimillonaria? La respuesta es sorprendentemente sencilla: está gobernando en interés de la gente común, y está funcionando.

19 comentarios
Comentarios destacados:    
Spirito #4 Spirito *
#2 Después de todo, Sánchez junto a Zapatero va ser de los mejores Presidentes que hemos tenido en democracia en España.

Creo que juntarse con la izquierda lo ha hecho buena persona y se ha ganado la simpatía y diplomacia que desborda con su sonrisa y zascas retóricos, convenientes y simpáticos.

Sánchez cae muy bien, a mí sí, aunque creo que si le quitan los apoyos de izquierdas que tiene, la cabra tira al monte.
Pertinax #7 Pertinax
#4 El 15M fue con Sánchez en el gobierno.
Spirito #8 Spirito *
#7 Sí.

La política nacional e internacional, cuando se gobierna y hay cierta tendencia, es complicada de cambiar así a toque de Decreto Ley.

Da para un doctorado, Pertinax, sinceramente.

Un cambio radical implica una guerra.

Pero, aún así, tanto Zapatero como Sánchez (por presión de Podemos y otras izquierdas éste) hizo logros sociales para la inmensa mayoría impensables.
Pertinax #10 Pertinax *
#8 Por eso a Zapa y al bipartidismo les montaron el 15M. Y no digo montamos porque seguro que te pones de uñas.
Spirito #11 Spirito *
#10 Bueno, porque quizás intuyeron que se podia hacer sin pérdidas, sin drama nacional, sin semanas trágicas.... sin bajas de la semi- élite ni élite.

Aunque no lo creas, hay acuerdos bajo cuerda y ¡Menos mal!

E hicieron bien unos y otros.
Pertinax #14 Pertinax
#11 Tú te entenderás.
Spirito #16 Spirito *
#14 Sé que has comprendido el alcance de ello y entiendes la importancia del Cejas, que para mí fue y es un señor, un consumado y convencido patriota y que, quizás por ello y porque intenta ayudar, ahora los fascistas, lo atacan.

Gonzáles llegó al poder porque era un señor apoyado por Alianza Popular. Es como Page en Castilla la Mancha, un tío conservador que hizo lo que podía en aquella época.

Bueno, Page es un traidor directamente.
Pertinax #17 Pertinax *
#16 Aún estamos pagando las consecuencias de esa ligera desaceleración que ni subida a su chepa fue capaz de ver tu luminaria favorita.

Del Zapa y su papel de tonto útil en su nuevo puesto de genio de la política internacional hablamos mañana.
#9 zaskar
#7 El Movimiento 15-M empezó en 2011. Sánchez es Presidente desde 2018.
Pertinax #12 Pertinax *
#9 Eso es, comenzó con el gobierno de Zapatero. El mejor presidente de España. Me he patinado en #7, pero el concepto es el mismo. Quería referirme a Zapatero.
#13 elmeucompte
#9 Lo siento te he votado negativo por error.
Pertinax #15 Pertinax
#7 Me corrijo, fue con Zapa.
Pertinax #19 Pertinax
#18 Sí, me he patinado, como digo en #15
jonolulu #18 jonolulu *
#7 Zapatero. Sánchez ha tenido volcanes, pandemias, dañas, accidentes, pero no 15Ms
Herumel #3 Herumel
Joder, cuando entonces se den cuenta de que solo es un partido de Centro....
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Si se tiene una cuenta corriente similar a la de esos multimillonarios es normal votar a un partido a la derecha del PSOE, y en España esos partidos están muy a la derecha. Si no se tiene una cuenta corriente similar a la de esos multimillonarios pero defiendes los mismos intereses que ellos entonces eres ....... .
#1 cKr1
¿Molestar? El IBEX 35 en máximos históricos.
#2 To_lo_loco
#1 Sino algo habrían sacado de su móvil pinchado.
yoma #5 yoma
#1 Hablan de multimillonarios, de los más ricos del mundo, los del IBEX-35 son unos muertos de hambre. :troll:
