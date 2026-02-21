Miles de millonarios no pagan ningún impuesto sobre la renta en Francia

13.335 hogares con al menos 1,3 millones de euros en activos inmobiliarios no pagaron el impuesto sobre la renta en 2024. Esta cifra puede resultar chocante para algunos, justo cuando Francia acaba de aprobar un presupuesto para 2026 bajo la bandera de la austeridad sin tocar rentas altas, y parece confirmar las declaraciones de Eric Lombard, antiguo Ministro de Economía y Hacienda de François Bayrou, según el cual "miles" de franceses ricos no pagaban ningún impuesto sobre la renta, alegando que tenían "una renta fiscal de referencia de cero".