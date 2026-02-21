edición general
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día

Ella hablaba en portugués y él tenía una mezcla de idiomas del centro de Europa.

Pertinax #1 Pertinax
A tenor de la descendencia, frungiendo.
bronco1890 #3 bronco1890
Así que eso de que Carlos I dijo “Hablo español con Dios, italiano con las mujeres, francés con los hombres y alemán con mi caballo.” no es verdad.
Su lengua materna era el francés que era la de la corte borgoñona.
Pacman #2 Pacman
Algún interprete había, casi seguro

Y si no, con sentarte a la mesa cuando tenían hambre listo
