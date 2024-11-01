El emperador que se comió su propio imperio

Primera entrega de una serie sobre la historia clínica más salvaje de la realeza europea. Inspirada en el libro “Eso no estaba en mi libro de historia de los Austrias” y en literatura médica que os va a dejar con la boca abierta. Como a Carlos V, pero por otros motivos. Leyendo el libro que os digo más arriba, he pensado en iniciar esta serie. El primer capítulo, como no podía ser de otra manera, se dedica a Carlos V. Pero me ha parecido que podía darle una vuelta añadiendo algunas curiosidades médicas. El rollito que a nosotros nos gusta.