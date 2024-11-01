edición general
Una investigación revela que la CIA conoció y apoyó el plan ucraniano para volar el gasoducto Nord Stream: los secretos de la operación ‘Diámetro’ de 300.000 dólares

El polémico sabotaje del gasoducto se atribuyó a Rusia, que lo negó desde el inicio. Finalmente y tras una minuciosa investigación, todo hace indicar que fue Kiev la responsable con el beneplácito de EEUU.

7 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
"La cia conoció...". Hay que tener cuajo para escribir esas sandeces.
joffer #4 joffer
#1 donde pone conoció quizás querían decir: financió, organizó, planificó.

En Europa tenemos unas grandes tragaderas.
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
Novedad novedosa xD
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
Quien no ha cogido unos cuantos explosivos militares y ha cruzado varios paises hasta llegar un pueblo aleman donde subirlos a un velero y usarlos en alta mar sin avisar a nadie.... :-D
javibaz #5 javibaz
Y aquí el agradecimiento de Alemania a quien ha hundido a su industria. www.meneame.net/story/alemania-negocia-gran-pedido-f-35-eeuu-pone-duda
Spirito #7 Spirito
#5 El Canciller alemán debería enfrentar cargos penales y la UE debería pedir indemnización a los saboteadores y cómplices.
Spirito #6 Spirito *
Baia, baia, baia...

No puede ser, no se podía saber ni imaginar. Estamos anonadados. :popcorn:

Ahora vendrán los de la Camarilla Yanquineja meneante a contarnos lo malo que es Putin y a justificar ese desastre que ya ha llevado a la ruina a la industria alemana y, por ende, a la competitivad europea.

Yanquinejos, repetíd conmigo:

Putin malo, Putin malo, Putin malo... :hug:
