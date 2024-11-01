·
19
meneos
25
clics
Una investigación revela que la CIA conoció y apoyó el plan ucraniano para volar el gasoducto Nord Stream: los secretos de la operación ‘Diámetro’ de 300.000 dólares
El polémico sabotaje del gasoducto se atribuyó a Rusia, que lo negó desde el inicio. Finalmente y tras una minuciosa investigación, todo hace indicar que fue Kiev la responsable con el beneplácito de EEUU.
|
etiquetas
:
cia
,
nord stream
,
ucrania
15
4
1
K
114
actualidad
7 comentarios
15
4
1
K
114
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cocolisto
"La cia conoció...". Hay que tener cuajo para escribir esas sandeces.
1
K
35
#4
joffer
#1
donde pone conoció quizás querían decir: financió, organizó, planificó.
En Europa tenemos unas grandes tragaderas.
1
K
32
#2
Lord_Cromwell
Novedad novedosa
1
K
31
#3
Atusateelpelo
*
Quien no ha cogido unos cuantos explosivos militares y ha cruzado varios paises hasta llegar un pueblo aleman donde subirlos a un velero y usarlos en alta mar sin avisar a nadie....
0
K
17
#5
javibaz
Y aquí el agradecimiento de Alemania a quien ha hundido a su industria.
www.meneame.net/story/alemania-negocia-gran-pedido-f-35-eeuu-pone-duda
0
K
12
#7
Spirito
#5
El Canciller alemán debería enfrentar cargos penales y la UE debería pedir indemnización a los saboteadores y cómplices.
0
K
8
#6
Spirito
*
Baia, baia, baia...
No puede ser, no se podía saber ni imaginar. Estamos anonadados.
Ahora vendrán los de la Camarilla Yanquineja meneante a contarnos lo malo que es Putin y a justificar ese desastre que ya ha llevado a la ruina a la industria alemana y, por ende, a la competitivad europea.
Yanquinejos, repetíd conmigo:
Putin malo, Putin malo, Putin malo...
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
