Alemania negocia un gran pedido de F-35 con EEUU y pone en duda el caza europeo con España y Francia

Alemania está negociando con EEUU un enorme encargo de cazas. Concretamente estaría sondeando unos pedidos de, como mínimo, 35 unidades F-35, según Reuters. Esta decisión supone un golpe para el proyecto europeo, los aviones de combates FCAS, que buscaban garantizar la independencia de los modelos fuera de Europa. En pleno rearme, Berlín profundiza su dependencia con la tecnología militar estadounidense. El coste estimado son 2800 millones de dólares.
| etiquetas: alemania , eeuu , francia , españa , armamento
Eso sí, fachas todos menos él, el turbocapitalista vendido a intereses extranjeros.
Digno de ver, la verdad. Y yo que creía que el espabilao de Scholz era insuperable.
Antes de sacar conclusiones, Alemania ha retirado los Tornados y dentro de su contrato de vasallaje que tiene con EEUU hay una clausula que dice que tiene que tener aviones con compatibles con las bombas atómicas que EEUU tiene en Alemania (como veis, EEUU no solo está dispuesta a usar a los ucranianos com carne de cañón)
Así que el paso al F-35 de los alemanes es obligado.
Los pagarán con el oro que le tienen muy bien guardado los gringos.