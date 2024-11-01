edición general
9 meneos
17 clics
Alemania negocia un gran pedido de F-35 con EEUU y pone en duda el caza europeo con España y Francia

Alemania negocia un gran pedido de F-35 con EEUU y pone en duda el caza europeo con España y Francia

Alemania está negociando con EEUU un enorme encargo de cazas. Concretamente estaría sondeando unos pedidos de, como mínimo, 35 unidades F-35, según Reuters. Esta decisión supone un golpe para el proyecto europeo, los aviones de combates FCAS, que buscaban garantizar la independencia de los modelos fuera de Europa. En pleno rearme, Berlín profundiza su dependencia con la tecnología militar estadounidense. El coste estimado son 2800 millones de dólares.

| etiquetas: alemania , eeuu , francia , españa , armamento
8 1 0 K 83 actualidad
13 comentarios
8 1 0 K 83 actualidad
Comentarios destacados:    
josde #2 josde
Nazis pidiendo aviones a nazis para que en caso necesario no se puedan usar.
7 K 101
#11 Dav3n *
#2 Merz, el ex-BlackRock, mirando por el bien de su país...

Eso sí, fachas todos menos él, el turbocapitalista vendido a intereses extranjeros.

Digno de ver, la verdad. Y yo que creía que el espabilao de Scholz era insuperable.
1 K 20
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
Vamos a ver.

Antes de sacar conclusiones, Alemania ha retirado los Tornados y dentro de su contrato de vasallaje que tiene con EEUU hay una clausula que dice que tiene que tener aviones con compatibles con las bombas atómicas que EEUU tiene en Alemania (como veis, EEUU no solo está dispuesta a usar a los ucranianos com carne de cañón)

Así que el paso al F-35 de los alemanes es obligado.
3 K 54
#4 Barriales
Lameculos kartofen.
Los pagarán con el oro que le tienen muy bien guardado los gringos.
3 K 47
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
CaaS. Caza as a service.
1 K 27
taSanás #3 taSanás
Vaya caballo de Troya que tenemos metido en Europa
2 K 26
ipanies #6 ipanies
USA que habla alemán le compra a USA que habla inglés sus juguetitos y dice que los cacharros de los USA que no hablan ni alemán ni inglés son una mierda...
0 K 14
Sr.No #7 Sr.No
Menos España, los otros dos imbéciles llevan desde el principio jugando a ver quién la tiene más larga y por sus niñerías acabaremos perdiendo la oportunidad. Vaya panda de saboteadores y vendidos con los que nos toca jugar.
0 K 12
IkkiFenix #10 IkkiFenix
¿Estos cazas se pueden desactivar a voluntad? Por que si es así tal vez están pagando un pastón por algo que se pude convertir en un pisapapeles.
0 K 12
kevers #5 kevers *
Podría ser peor, si el nombre del avión fuese F-100 los kartofen habrían comprado 100 unidades.
0 K 11
#13 Forestalx
Flipo que alguno en Europa aún compre estás cosas a los americanos.
0 K 10
#9 Archaic_Abattoir
Alemania siempre en el lado equivocado de la historia.
0 K 8
#12 lordban
Es lo que tiene perder la guerra. Larry Fink se saca una tajada de esto.
0 K 7

menéame