Alemania negocia un gran pedido de F-35 con EEUU y pone en duda el caza europeo con España y Francia

Alemania está negociando con EEUU un enorme encargo de cazas. Concretamente estaría sondeando unos pedidos de, como mínimo, 35 unidades F-35, según Reuters. Esta decisión supone un golpe para el proyecto europeo, los aviones de combates FCAS, que buscaban garantizar la independencia de los modelos fuera de Europa. En pleno rearme, Berlín profundiza su dependencia con la tecnología militar estadounidense. El coste estimado son 2800 millones de dólares.