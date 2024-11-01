¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?

La lucha de LaLiga contra la emisión ilegal de partidos ha llegado a un punto insostenible que no tiene pinta de mejorar. En los últimos años pasado de afectar a unas pocas webs de IPTV pirata, a bloquear servicios legítimos de Cloudflare o VPN populares como NordVPN y Proton VPN. Lo que comenzó como una ofensiva judicial contra páginas concretas ha derivado en un debate más amplio: ¿es proporcional el bloqueo de Internet que sufrimos cuando hay fútbol simplemente para evitar la piratería?