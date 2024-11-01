edición general
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?

La lucha de LaLiga contra la emisión ilegal de partidos ha llegado a un punto insostenible que no tiene pinta de mejorar. En los últimos años pasado de afectar a unas pocas webs de IPTV pirata, a bloquear servicios legítimos de Cloudflare o VPN populares como NordVPN y Proton VPN. Lo que comenzó como una ofensiva judicial contra páginas concretas ha derivado en un debate más amplio: ¿es proporcional el bloqueo de Internet que sufrimos cuando hay fútbol simplemente para evitar la piratería?

Javi_Pina #4 Javi_Pina
Todo apunta a que el furbol es importantísimo a nivel nacional, lo que me lleva a la conclusión que debe ser el estado con una empresa pública y no la Liga quien lo organice
comunerodecastilla #8 comunerodecastilla
#4 No lo dudes, muchos desconocen este episodio tan lamentable: as.com/futbol/primera/se-cumplen-30-anos-del-descenso-de-sevilla-y-cel hasta el Sr. X abogo por modificar la ley del fútbol en España, :foreveralone: lo cierto es que así ocurrió debido a presiones de hordas de forofos palanganas y celtiñas

Nos quitan el pan, pero nos dejan el circo.
#2 Cuchifrito
Sería una medida más proporcionada para evitar la piratería de las emisiones de futbol prohibir la celebración de partidos de fútbol. Al menos actúas sobre algo relacionado ...
Xapata #3 Xapata *
No tenéis vergüenza; al piratear los partidos, dejáis a Tebas sin poder pagarse su coca (cola, por supuesto). Y un adicto a la coca (cola) sin su coca (cola) es muy peligroso.
Vodker #5 Vodker *
A Tebas habría que rodearle con un firewall. Estrechito. Y esperar a ver si se churrasca dentro.
makinavaja #6 makinavaja
Más bien... ¿es normal que una empresa privada tenga tanto poder como para limitarnos a los demás derechos fundamentales?
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
El fútbol no es el opio del pueblo, es el cáncer. Nos lo meten por todos lados y empobrece la sociedad, como si fuera lo más importante. Los medios de comunicación, operadoras muchas dependen del fútbol.
emmett_brown #1 emmett_brown
En este país, sí.
#9 Leon_Bocanegra
Los negocios privados siempre estan por encima de la libertad de las personas. No sé a qué viene ahora extrañarse por ello.
