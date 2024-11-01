·
"La Iglesia necesita el control de la educación y las mentes para mantener su posición de poder"
El gran negocio de este país —prosigue Pozo— lo tiene la Iglesia católica montado y es la educación. La gran mentira de la democracia y de la transición es la educación concertada.
#1
candonga1
Se acaba de descubrir la sopa de ajo!!!
4
K
64
#2
ipanies
#1
Con cebolla o sin?!?!
0
K
13
#3
Asimismov
En eso consiste la derecha en ir acotanto sistemáticamente lo público. Después de la educación, viene la sanidad, pronto serán las pensiones.
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
