edición general
12 meneos
14 clics
"La Iglesia necesita el control de la educación y las mentes para mantener su posición de poder"

"La Iglesia necesita el control de la educación y las mentes para mantener su posición de poder"

El gran negocio de este país —prosigue Pozo— lo tiene la Iglesia católica montado y es la educación. La gran mentira de la democracia y de la transición es la educación concertada.

| etiquetas: iglesia , educación , poder
10 2 0 K 82 cultura
3 comentarios
10 2 0 K 82 cultura
#1 candonga1
Se acaba de descubrir la sopa de ajo!!!
4 K 64
ipanies #2 ipanies
#1 Con cebolla o sin?!?!
0 K 13
Asimismov #3 Asimismov
En eso consiste la derecha en ir acotanto sistemáticamente lo público. Después de la educación, viene la sanidad, pronto serán las pensiones.
0 K 12

menéame