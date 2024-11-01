·
8629
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4710
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
3039
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3066
clics
Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal agresión en Madrid
5080
clics
La detenida por envenenar a su marido es una influencer con casi 400.000 seguidores en Instagram
más votadas
445
Los márgenes empresariales baten récords en 2025 y la productividad por trabajador sube el doble que salarios
482
El algoritmo silencia a Epstein: Mientras RRSS invisibilizan la red de pedofilia de las élites, viralizan la moda therians
459
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]
295
Miles de millonarios no pagan ningún impuesto sobre la renta en Francia
596
El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
Por qué todos hablan de los therians. Qué hay detrás de los therians. Quiénes ponen foco en los therians. Por qué hablan de los therians.
|
etiquetas
:
therians
,
tribus
,
subcultura
,
exprema derecha
,
guerra cultural
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#10
powernergia
#5
Pues algo así.
2
K
30
#6
reithor
Es de primero de ayusismo, la burda y gruesa cortina de humo.
2
K
29
#7
SolidGeorg
Un artículo que habla de los therians que se queja de por qué se habla de los therians pero habla de los therians... guau!
3
K
27
#12
capitan__nemo
*
Distracciones por la inminente guerra contra Irán.
www.meneame.net/story/seth-meyers-predijo-hace-seis-meses-trump-anunci
1
K
25
#13
Torrezzno
Boomers hablando de modas de mierda de la gen Z. Resultado. Diálogos de retrasados
0
K
20
#2
ur_quan_master
Es en therian y no puedian.
1
K
19
#8
Imag0
La nueva gilipollez de la que nadie se acordará dentro de unos meses
0
K
14
#3
DatosOMientes
¿Por qué os ha dado a tantos por subir noticias de los therians?
Es que es muy curioso. Desde hace un par de días aparecen 4 o 5 artículos al día...
0
K
12
#4
powernergia
#3
"¿Por qué os ha dado a tantos por subir noticias de los therians?"
El envío lo explica.
4
K
58
#5
DatosOMientes
#4
Ah. Como los ovnis de Trump.
1
K
25
#9
Arzak_
Mejor explicado aquí:
www.meneame.net/story/algoritmo-silencia-epstein-mientras-rrss-invisib
0
K
11
#1
ostiayajoder
Es q es muy obvio q es basura para distraer...
0
K
9
#11
jhay
Therian, que grupazo
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
