Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder

Por qué todos hablan de los therians. Qué hay detrás de los therians. Quiénes ponen foco en los therians. Por qué hablan de los therians.

powernergia #10 powernergia
#5 Pues algo así.
reithor #6 reithor
Es de primero de ayusismo, la burda y gruesa cortina de humo.
SolidGeorg #7 SolidGeorg
Un artículo que habla de los therians que se queja de por qué se habla de los therians pero habla de los therians... guau!
Torrezzno #13 Torrezzno
Boomers hablando de modas de mierda de la gen Z. Resultado. Diálogos de retrasados
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Es en therian y no puedian.
Imag0 #8 Imag0
La nueva gilipollez de la que nadie se acordará dentro de unos meses
#3 DatosOMientes
¿Por qué os ha dado a tantos por subir noticias de los therians?
Es que es muy curioso. Desde hace un par de días aparecen 4 o 5 artículos al día...
powernergia #4 powernergia
#3 "¿Por qué os ha dado a tantos por subir noticias de los therians?"

El envío lo explica.
#5 DatosOMientes
#4 Ah. Como los ovnis de Trump.
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Es q es muy obvio q es basura para distraer...
#11 jhay
Therian, que grupazo
