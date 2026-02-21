·
Trump amenaza a la UE con represalias por la regulación que prima las armas europeas
Estados Unidos, que presiona a Europa para que aumente el gasto en defensa y sea más autónoma, carga ahora contra las “políticas proteccionistas” de Bruselas
trump
eeuu
ue
otan
actualidad
relacionadas
#1
DORO.C
Ajo y agua!
3
K
39
#3
antesdarle
Yo creo que va siendo hora de empezar a amenazar a Trump con tomar represalias.
2
K
37
#14
azathothruna
#3
Una facilita seria EXPROPIAR todo lo que lleve el nombre Trump en Europa.
Facil y sin dolor
0
K
15
#6
pitercio
No deja ni respirar o disimular a los que le comen el rabo.
1
K
35
#15
tul
#6
les esta haciendo un julio iglesias
1
K
29
#19
pitercio
*
#15
solo que estos lamen por ambición, no por necesidad.
0
K
16
#4
yuxta
Es decir, amago con invadirte y te vacilo, te presiono para que te gastes la pasta en el ejercito, y ahora te vuelvo a amenazar por no comprarme a mi las armas
2
K
24
#7
Spirito
#4
El troleo total sería comprarle armas tipo drones a Rusia e Irán, que están resultando muy exitosas en el campo de batalla y encima son tres veces más económicas que las armas yanquis.
0
K
8
#21
Abajo
#7
El troleo total sería formar una coalición euroasiática junto a Rusia y China formando el mayor bloque comercial y militar de la historia. Ni a la UE, ni a Rusia, ni a China, le interesa un conflicto a gran escala en Eurasia por razones más que obvias.
0
K
11
#11
RoterHahn
#4
Es lo que tiene ser vasallo.
1
K
24
#13
Zamarro
#4
Es lo que muchos llevamos diciendo desde el primer dia, y se nos ha tachado de locos en todos los medios.
Incluso ya diciendolo ellos de forma descarada habrá gente que aun diga que es mentira.
0
K
8
#2
Lamantua
Margaritaaaaaa.
1
K
23
#18
Free_palestine
Quiero que gastes más dinero en armas, pero que esas armas sean mías
0
K
20
#20
jonolulu
Quejándose de proteccionismo cascando aranceles a diestro y siniestro.
Este tipo es imbécil
0
K
16
#12
Gry
Me pregunto si habrá algún otro vendedor de armas en el planeta que piense que es buena idea amenazar a sus clientes...
0
K
16
#16
yuxta
#12
es que con clientes como la UE q les gusta q les pongan a 4 patas normal q crean q es buena idea
0
K
13
#10
yuxta
"Este sábado, el Ministerio de Exteriores francés ha respondido al embajador estadounidense ante la UE a través de su cuenta en las redes sociales French Response, aludiendo al comentario que el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, hizo el pasado domingo en Bratislava, junto al primer ministro eslovaco, el populista ultra Robert Fico. “No queremos que Europa dependa de nosotros; no estamos pidiendo que Europa sea un vasallo de Estados Unidos”, dijo Rubio. “Socios fuertes, sin duda, en lugar de clientes financiados”, ha ironizado French Response, que ilustra su comentario con una foto con la declaración de Rubio."
0
K
13
#17
ur_quan_master
El payaso del mundo
0
K
12
#8
Alcalino
Yo creo que la UE debería de soltar unos cuantos millones de bonus del tesoro americano cada vez que Trump amenace a europa
0
K
10
#5
Spirito
*
Enviará a la Agente Especial Elenita, destacada en España, para hablar con Pedro Sánchez seriamente.
0
K
8
#9
Kuruñes3.0
Que pague a su gente los aranceles.
0
K
7
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
