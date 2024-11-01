edición general
17 meneos
337 clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial

El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial  

Desde finales de los años treinta, la guerra aérea había demostrado que la aviación de reconocimiento era capaz de detectar rápidamente infraestructuras clave, como carreteras, líneas ferroviarias, depósitos de suministros y concentraciones de tropas. En un territorio como el finlandés, dominado por bosques densos y lagos, una carretera abierta en medio del arbolado generaba una línea clara y artificial que podía ser identificada con facilidad desde el aire.

| etiquetas: finlandia , camuflaje , carreteras , ww2
16 1 1 K 377 cultura
2 comentarios
16 1 1 K 377 cultura
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Nos llevan años...
1 K 27

menéame