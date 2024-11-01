El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial  

Desde finales de los años treinta, la guerra aérea había demostrado que la aviación de reconocimiento era capaz de detectar rápidamente infraestructuras clave, como carreteras, líneas ferroviarias, depósitos de suministros y concentraciones de tropas. En un territorio como el finlandés, dominado por bosques densos y lagos, una carretera abierta en medio del arbolado generaba una línea clara y artificial que podía ser identificada con facilidad desde el aire.