edición general
14 meneos
16 clics
Ayuso concedió 800.000 euros a empresas sin empleados que pagaban al bufete de Rafael Catalá

Ayuso concedió 800.000 euros a empresas sin empleados que pagaban al bufete de Rafael Catalá

La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, destinó 800.000 euros de fondos públicos en 2024 a cuatro asociaciones dedicadas a impulsar la inteligencia artificial, sin empleados y que situaron un 20% de la subvención a pagar a un bufete de abogados vinculados al PP. Uno de los socios del despacho es Rafael Catalá, quien fuera ministro de Justicia entre 2014 y 2018, con los gobiernos de Mariano Rajoy. Su hijo ejerce ahora como diputado en la Asamblea de Madrid.

| etiquetas: subvenciones , madrid , catalá , pp
11 3 1 K 105 actualidad
2 comentarios
11 3 1 K 105 actualidad
reivaj01 #1 reivaj01
Poco concede pa lo guapa que es
1 K 17
A.more #2 A.more
Menuda teta tienen de la que mamar. Una vena más bien. Desangrando españa
1 K 15

menéame