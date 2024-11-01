Ayuso concedió 800.000 euros a empresas sin empleados que pagaban al bufete de Rafael Catalá

La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, destinó 800.000 euros de fondos públicos en 2024 a cuatro asociaciones dedicadas a impulsar la inteligencia artificial, sin empleados y que situaron un 20% de la subvención a pagar a un bufete de abogados vinculados al PP. Uno de los socios del despacho es Rafael Catalá, quien fuera ministro de Justicia entre 2014 y 2018, con los gobiernos de Mariano Rajoy. Su hijo ejerce ahora como diputado en la Asamblea de Madrid.