Vicente Vallés cuestiona a Ayuso por su medalla a Estados Unidos: "Es un paso más en su avance hacia actitudes cercanas al trumpismo"

Vicente Vallés cuestiona a Ayuso por su medalla a Estados Unidos: "Es un paso más en su avance hacia actitudes cercanas al trumpismo"

El presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, rebate los argumentos de Isabel Díaz Ayuso para condecorar a EE.UU. con la medalla madrileña.

etiquetas: trumpismo , vicente vallés , ayuso , medalla , estados unidos
actualidad
6 comentarios
actualidad
Cuñado
Se conoce que hubo llamadita del entorno de Feijóo... :roll:
2 K 32
oceanon3d
#2 Si te pasas por sitios para idos de la olla como El Mundo, Okdiario, La Razón, ABC o El Marca :-D y lees los comentarios de la peña veras que Trump esta a la altura Putin en sus odios ... esta postura MAGA de la niña de la curva psicótica de Madrid se ha interpretado en el PP nacional como dañina. Y Valles, que solo es un mayordomo del PP, le ha dado un toquecito.
0 K 8
YSiguesLeyendo
yo no veo el cuestionamiento por ningún lado. simplemente está describiéndola, pero no está cuestionándola en plan "pero cómo se le ocurre?". a veces Prescolar escucha cosas que están solamente en sus sueños más húmedos, como que Vicentillo le dé zascas a IDA en su "informativo"... jajá!
0 K 10
Febrero2034
Es un moñeco de la derecha, una gilipollez
0 K 9
A.more
Ya lo matizara luego el perro de la derechusma
0 K 9
oceanon3d
No tu no ves ni con una lupa de 100 aumentos 100 elefantes sobre un camello ... solo que te interese ver.

Para este YSiguesLeyendo que me tiene ignorado ... no hacen falta saber los motivos.
0 K 8

