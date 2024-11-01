edición general
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'

Como es habitual en las sesiones de control han intervenido todos los grupos parlamentarios; entre ellos Vox, y su líder Santiago Abascal, quien ha acusado al Gobierno de "negligente" y de "mentir" priorizando "recomendaciones de libros y música en TikTok". La réplica de Pedro Sánchez ha llegado minutos más tarde, y ha desmontado, uno por uno, todos los bulos y las "mentiras" que Abascal ha propagado sobre el Ejecutivo desde la tribuna. Entre ellas, la de la "teoría del gran reemplazo"

wildseven23
Tampoco es difícil desmontar los bulos de Abascal, las cosas como son.
4
Joker_2O
#1 So lo dejas hablar un rato se desmonta solo, como lo de los inmigrantes que vienen a vivir de las paguitas y también a quitarle el trabajo a los españoles.
3
elkaladin
#5 Son conocidos como los inmigrantes de Schrodinger.
0
okeil
#1 Hombre, es que un bulo, por si mismo, es para engañar a los estúpidos, no a los que puedan pensar por si mismos, por lo que si el gañán este lanza bulos se está dirigiendo a la masa ignorante, que esperemos que siga siendo una minoría ... por el bien de esa misma minoría ...
3
nemeame
#1 Parece que lo que quieren es que les siguen el juego y les dan publicidad gratis
0
Febrero2027
El de las saunas también?
3
DotorMaster
A sus folowers les pone la desfachatez con la que suelta los bulos y los cojonazos con los que se la resbala cuando se los reprochan. Por ese camino no hay nada que hacer contra él.
2
Enero2025
Dijo Pinocho, de este perro no creo nada.
1

