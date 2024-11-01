Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'

Como es habitual en las sesiones de control han intervenido todos los grupos parlamentarios; entre ellos Vox, y su líder Santiago Abascal, quien ha acusado al Gobierno de "negligente" y de "mentir" priorizando "recomendaciones de libros y música en TikTok". La réplica de Pedro Sánchez ha llegado minutos más tarde, y ha desmontado, uno por uno, todos los bulos y las "mentiras" que Abascal ha propagado sobre el Ejecutivo desde la tribuna. Entre ellas, la de la "teoría del gran reemplazo"