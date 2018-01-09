edición general
Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'

Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'

En la tertulia política de Pablo Motos en El Hormiguero han aludido, sin nombrarla, a la analista política Sarah Santaolalla mientras hablaban de las palabras de Felipe González en el Desayuno del Ateneo.

Dakaira
Que puto asco, repugnante...
traviesvs_maximvs
#2 pues mejor no leas las contestaciones. Estamos rodeados de enajenados.
Dakaira
#28 ni se me pasa por la cabeza!
Dene
Y lo triste es que los dos idiotas que se sientan al lado le rien la gracia a la ijaputa esa
22 K 185
#36 Comorr
#3 el periodismo esta muerto
riazor97
#3 La tele basura es lo que tiene, panfletos, vendidos, odio, impunidad, lamebotismo, pero pena ninguna, amigos de Ayuso y la Presley, es lo que nos venden y muchos compran, asi q tenemos lo que merecemos. Ese es el nivel del votante y los autenticos jefes de todo lo saben muy bien.
#5 LunaTiko
Pero aún no conocéis a Pablo Motos y su entorno?? Esto es su día a día y su nivel de profesionalidad.
13 K 108
Kantinero
#5 A Motos si pero a la tal Belmonte no, voy a mirar ahora quién es

edit; por lo visto escritora y periodista, pero esta debe ser de las buenas, seguro que de ahí va a TV Madrid
DDJ
#7 Esa está entre los titulares que acompañan a Alsina, creo que estaba en el ABC.
Es una pedante que va de graciosa, muy similar a Amón, que va de culturera. Ambos se creen que están por encima de todos por saber hacer frases con esdrújulas.

Gilipollas con ínfulas es lo que son, muy gilipollas y con muchas ínfulas.
celyo
#61 Mira que por ejemplo Losantos tiene insultos de todas las clases, pero esto ya es pasarse 3 pueblos, y mira que Losantos nos ha metido en algún incidente internacional.
MellamoMulo
#1 hasta a ell@s les sale una sonrisa incómoda. Esa risa de "pienso y opino como tú, pero no quiero que lo sepan los demás"
CC #5
riazor97
#20 pero ella quien es? la que es mitad vendida y mitad cocainómana??
4 K 34
sivious
#5 No solo a Pablo Motos si no a los que lo rodean y/o ven. Seguimos pensandonos que la gente tiene empatia, que la gente no quiere hacer daño y que todos buscamos el bien comun. Y no es asi, este es el nuevo futuro que nos espera el pendulo ya ha llegado a su maximo y esta dando la vuelta.
1 K 10
Suspicious
#80 Si tenemos el ejemplo hace nada con Quequé y su "En boca de Bobos", insultando directamente a un compañero de profesión.

Y ojo, a mí me hizo gracia xD pero no sé porqué no vi comentarios indignándose por estos insultos :roll:

El doble rasero es tan evidente que lo puedo tocar desde mi casa xD

Cc #50
Fernando_x
#5 Por eso Antena 3 ya no está sintonizada en mi tele. ¿porque era en antena 3, no?
HeilHynkel
Si alguien dice eso de Ayuso le salta al cuello toda la fatxasfera (y no por ser una frase chabacana y falta de educación)
11 K 106
#14 Garbvenom
#4 Tienes toda la razón. Afortunadamente, como todos sabemos, desde los medios de comunicación y tertulianos progresistas o de izquierdas solo se vierten piropos y loas sobre Ayuso y en momento alguno se insulta su inteligencia, cordura, ni nada de eso...
21 K 155
HeilHynkel
#14
#14

Debe ser jodido para el hígado tener que destilar tanta bilis como tú.
12 K 114
#35 Garbvenom
#17 Eso mismo me estaba preguntando yo.... pero en cualesquiera caso, si mi comentario te ha ofendido, te pido disculpas.
3 K 32
HeilHynkel
#35
#35

¿Me dices desde qué medio se han referido a Ayuso de una manera la mitad de obscena o chabacana que esa?
3 K 34
#49 Garbvenom
#46 En ninguno, en ninguno... en todos los medios que lees la adulan, incluido aquí. Ya te lo he dicho
4 K 32
HeilHynkel
#49
#49

Hombre, hay medios críticos (pocos) pero a ese nivel de chabacaneria .. quizás algún borracho en el bar.
3 K 34
Fernando_x
#49 Entre adular y usar un lenguaje grosero hay mucho trecho, lo sabes, no?
0 K 11
#104 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
#49 Hubiera estado a la altura de ese comentario algo como: "Ayuso, esa borrachuza mona, pero medio tonta, que no sabe como acabar las frases y es una asesina de viejos". Pero no he oido nada parecido en los medios. Solo a particulares.
0 K 7
Alegremensajero
#49 Lo primero es que esto no es un medio, es una red social donde la gente sube noticias y las comentan. Segundo, una cosa es no adular y otra faltar al respeto de una persona y referirse tan despectivamente a su aspecto físico. No hay que tener 7 carreras universitarias para notar la diferencia.
0 K 7
afrofrog
#14 Ayuso me parece una persona despreciable, escoria pura, pero creo que eso no es incompatible con que si alguien manifiesta su animadversión en un tono como el de este caso, en un programa en prime time, ese comentario también sea repugnante.
0 K 9
Mimaus
#38 Ayuso es una politica que va a congreso a llamar hijo de puta al presidente del gobierno, mientras reparte dinero publico y perdona deudas a una empresa privada con la que tiene vínculos personales, aparte de otras hazañas que tiene en su haber ...
Creo que lo que se la puedan llamar en un programa de prime time se queda corto.
4 K 26
chewy
#63 Ayuso estaba en la zona de invitados del congreso, mientras el presidente del gobierno desde la tribuna del congreso, acusaba a su hermano de corrupto, cuando la justicia había desestimado tales demandas. y justo después una cámara enfoca a Ayuso y se le intuye decir por el movimiento de los labios "hijo de puta". no fue al congreso a llamar hijo de puta al presidente, fue al congreso de invitada y estaba en una zona alta, sin micrófonos.
1 K 8
arisoyo
#86 la doble pirueta con mortal hacia atrás te ha quedado estupenda para justificar que una política profesional insulte en público al presidente del Gobierno y luego base su campaña electoral en repetir la bromita incluso haciendo camisetas y repartiendo fruta en los meetings para mofarse del asunto. Espectacular, 10 puntitos para ti.
0 K 9
Malaguita
#14 Lo malo no es que se metan con ella por sus opiniones o posturas como se hace con Ayuso. Se le ataca llamándola puta, tonta o aludiendo a su físico, lo que deja en muchos peor lugar a la persona que critica que a la criticada.
Nada sorprendente de la derecha, por otra parte.
2 K 25
celyo
#14 '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'

Me parece que es un ataque muy denigrante como mujer.

A ese nivel, no he oído tales insultos.
3 K 36
ahoraquelodices
#14 Ayuso no parece inteligente ni cuerda, pero a día de hoy no he visto ninguna campaña de desprestigio contra Ayuso en la que se use su cuerpo, sus tetas o se sugiera que es una puta para poder llamarla tonta o loca.
0 K 7
arisoyo
#14 ¿Te refieres a la misma Isabel Natividad que en el Congreso de los Diputados llamó en repetidas ocasiones Hijo de Puta al presidente del Gobierno y cuya estrategia política consiste en decir absolutas burradas e idioteces para conseguir el foco mediático y polarizar el debate político?
¿Y dices que los progres la insultan? Ya...
0 K 9
#103 Externalizado
#14 Ayuso quién es, ¿la que es tres cuartos tonta y un cuarto tetas?
0 K 6
thorpedo
#14 muéstrame un artículo o clip de vídeo donde se hable de su físico. O donde se diga que está ahí por hacer algo intimo a su pareja. Porque a esta periodista le atacan todos los días con eso y IDA no dejan de hacerle publirreportajes alabando si estilo :troll:
0 K 11
jonolulu
#4 Y con razón, Lo del Hormiguero es indefendible
0 K 18
Battlestar
#4 Y si alguien dice eso de Ayuso aquí el comentario tendría 100+ positivos. 150+ si incluyeran también un mordaz apunte sobre las muertes en las residencias.
1 K 24
TetraFreak
#80 Nosotros somos cuudadanos privados. No "opinadores" a sueldo en un medio de comunicación. A esa señora se le ha pagado un sueldo por esas plabras. La productora y cadena son responsables también.
0 K 9
#10 Suleiman
Tertúlia política en el hormiguero... Pero que colo ha pasado? Esto no era un programa familiar con experimentos, invitados y entretenimiento chorra?
9 K 106
#25 Alqui
#10 La tertulia política del hormiguero sigue siendo entretenimiento chorra, bueno ahora es chorra++
3 K 28
#76 Febrero_2026
#68 Sí la nombran. Están señalando a quien dijo unas declaraciones sobre Felipe González y fue ella.
10 K 95
Barney_77
#48 Me parece perfecto, no la nombran a ella, pero solo diciendo lo que ha dicho se ha sentido plenamente identificada. Por algo sera.
11 K -34
chu
#68 si es la nueva obsesión de todos los ultras, tan tonta no será, porque significa que les está haciendo daño.
0 K 10
Chusticia4all
Joder mira que yo apoyo a Sara, pero no entiendo porque tanta indignación porque se metan con ella, es normal, como con cualquier figura pública. Sera que no le han llamado enano y baboso a Pablo Motos. No se puede querer ir a la guerra y quejarse de que te disparen. Y aquí estoy puliéndome el karma por expresar mi opinión...
7 K 61
vviccio
Como Cuarto Milenio un programa de entretenimiento que degenera en un programa de propaganda tóxica.
6 K 58
celyo
#6 En su día era un programa para toda la familia.
0 K 14
vviccio
#91 Los tiempos de Flippy y el hombre de Negro...
1 K 25
Equidislate
Hacia mucho que no veía una cosa tan asquerosa como esta en tv, más aun viniendo de una mujer hacia otra. Y más asquerosa todavía la risa esa... entre risa y desprecio de autentico cabrón mala gente, del actual "escritor" fallido y mediocre, enchufado con el premio planeta.

Al menos no enfocaron como se reía el careto de Pablo Motos con esa mierda, si no ya vomito sobre la pantalla todo el desayuno.
7 K 54
Gadfly
#11 pues ves tú poca tele...
1 K 18
Equidislate
#55 La verdad es que ahora si, por higiene mental. Pero me he comido mierda suficiente antes como para saber perfectamente cuando se baten records de asquerosidad y canallismo.
0 K 9
Pontecorvo
Esta señora ha insultado muchas veces. A lo mejor esperaba que nadie lo hiciera contra ella.
4 K 50
#42 Febrero_2026
#16 Que le insulte ese monstruito habla bien de ella.
1 K 22
Pontecorvo
#42 No me ha quedado muy claro a quién atacas.
0 K 9
celyo
#16 Esto más que insultar, es algo denigrante como mujer.
Podría haber dicho que es tonta, como un niño de 5 años, quizás sacar algo más elaborado tipo Losantos.
Esto directamente es del nivel "Mujer tenía que ser".
0 K 14
#12 poxemita
Hace 8 años escribió un artículo con ese título, ha sido paciente y por fin ha tenido el contexto idóneo para utilizarla.

www.libertaddigital.com/cultura/2018-01-09/rosa-belmonte-mitad-tonta-m
4 K 37
#30 PeloPene
No estoy a favor de este comprotamiento propio de orangutanes, pero la señorita en cuestion tampoco destaca por su delicadeza y educación
3 K 33
#52 entidá_desconocida
#30 Dicho por alguien que ha decidido, entre todos los nombres posibles a su disposición, llamarse "PeloPene" :troll:
1 K 9
#67 PeloPene
#52 Todos no, PeloPolla estaba pillado
2 K 23
the_fuck_right
Hostia, me la suda muchísimo, qué pesados dándole coba al tonto del enano pelirrojo.

Irrelevante.
3 K 28
Torrezzno
Pablo es un señor, como se aleja de la polémica jaja
1 K 28
LeDYoM
#18 Se llama tirar la piedra y esconder la mano.
0 K 10
JackNorte
Luego nos extrañamos como piensa la gente y que hace cuando ciertas cosas estas y peores se defienden se justifican o se dice no me acuerdo.
Pero claro ya no se puede hablar de nada verdad Pablico Motos?
3 K 27
HASMAD
Hemos llegado a un punto en el que esto puede decirse públicamente en un programa de máxima audiencia y aquí no pasa nada.

Les hemos dejado pasar y nos arrepentiremos.
2 K 26
#33 Comorr
Mitad????
2 K 24
angelitoMagno
En la tertulia del enano pelirrojo acomplejado siempre con el insulto en la boca, para variar.
1 K 23
Jack29
#32 te refieres al hobbit con pelo-jabalí baboso?
0 K 8
#62 poxemita
#32 ¿"Enano pelirrojo acomplejado" viene también de una serie?
0 K 10
chewy
#32 dices mientras tu le insultas... poético cuanto menos...
0 K 9
Pulpatine
Me llama la atención la reacción de los meneantes.

Si las tornas fueran al revés, esta noticia ya estaría negativizada como bulo o sensacionalista usando los argumentos "No. Nonono... ¡En ningún momento se nombra a Sarah Santaolalla!. ¡Eso lo añades tú!"

Joer, qué espabilados estáis cuando os conviene ¿eh? xD
1 K 22
#60 entidá_desconocida
#45 Llevas años aquí, visitas el sitio, participas enviando alguna noticia y comentando... ¿Tú no eres meneante aún?
1 K 17
Pulpatine
#60 Visto así ... xD
0 K 11
Macnulti_reencarnado
No la he oído hablar nunca, pero si es igual de tonta que de tetas ofrecidas, debe ser más tonta que un lebrillo.
1 K 19
QRK
#44 Puedes dormir tranquilo que a tonto a ti nadie te gana.
0 K 6
Febrero2034
Insultar es odio o no en función de lo que sea. En fin.
1 K 18
#47 Tecar
Algo tendrá Felipe González cuando la derecha más rancia de este país le saca la cara con tanta vehemencia.
A lo mejor todavía hay algún despistado que no tiene clara la tomadura de pelo de la mal llamada "transición" en la que el PSOE traicionó de la forma descarada las ilusiones de toda una generación y que hundió de forma definitiva las expectativas de las generaciones futuras.
Lo ha dicho claramente, prefiere a VOX a uno de los pocos partidos realmente de izquierdas en este país,…   » ver todo el comentario
1 K 18
#27 Cilantro
Y encima lo dice una mujer, es para tirarse de los pelos.

Esto en el mismo canal en el que supuestamente ha habido un tongazo enorme propiciado por pedro sanchez para que la ganadora de pasapalabra soltara propaganda política comunista o algo así.
1 K 16
Catapulta
Subiendo el nivel de la TV. Cada vez se desmelenan más. Pronto será todo insultos de una cadena a otra.
0 K 16
Battlestar
Había entendido "odio en la tertulia del hormiguero"
0 K 14
#19 deimian86
Las caras de incomodidad, esos segundos de silencio, esas risas que se intentan silenciar, que todos, hasta los que se ofenden, supiesen instantáneamente a quien se refería sin nombrarla. No tiene desperdicio.
1 K 11
rendri
Es que se les junta por un lado la envidia y por otro la estupidez, ña mezcla no puede salir bien.
0 K 11
Gadfly
#9 envidia?
1 K 18
haprendiz
Yo creo que lo mejor es no darle bombo a estas mierdas. La "viralidad" para ti, guapi.

PD: ¿Tertulia política en el Hormiguero? ¿estamos tontos?
0 K 11
celyo
#13 PD: ¿Tertulia política en el Hormiguero? ¿estamos tontos?

En su día vi que en esa tertulia participaba Chabeli Iglesias xD
0 K 14
#22 SturmBright
Que asco de gente...
0 K 9
chemari
La tertulia política del hormiguero... el chiste se cuenta solo.
0 K 9
Jack29
Es que llamáis facha a todo lo que no piensa como vosotros.
0 K 8
CharlesBrowson
Loles por el enano pelirrojo, pero carita triste si se menta el tema de ubres
0 K 8
hazardum
No estoy de acuerdo con los insultos, es lamentable que se insulte a otros en un programa, mas cuando lo hacen cuando la otra persona no esta presente, aunque hay muchos que tienen puño de hierro y mandíbula de cristal, es decir insultan un montón pero luego si les insultan a ellos van de victimas.

Para mi es cierto que Sara no tiene el suficiente nivel para el papel que esta haciendo en Televisión, creo que habría mucho mejores representantes de la izquierda que esta persona, que solo grita, no deja hablar y repite slogans vacíos sin ningún espíritu critico, pero eso es lo que vende en TV, mas si la gente va contra ella pues mas famosa le hacen, así que ahí seguirá.
0 K 8
#71 sovieterrimo
No conocía ese orco hembra de voz rara. He investigado y he descubierto que es murciana, lesbiana y fachuza, vaya castigo. Me toca a mi y pido la eutanasia.
0 K 8
Triborato
Ya que le gustan las frases de la series estadounidenses a mi me apetece dedicarla una de una gran película:

"Francamente, querida, me importa un bledo".
0 K 7
#51 Enfin...
Que este programa siga en antena y con los números que hace debería ser una vergüenza como país, la verdad. Me avergüenza profundamente.
0 K 7
vilgeits
No creo que sea la mitad tonta, la chica es lista.
0 K 7
#85 fpove
Sabeis lo peor, que si fuera otra mujer de otro partido mas azul o verde, se tirarian al cuello a defenderla.
0 K 7
#88 esInvierno
La tía es tan tonta que hasta el Premio Paleta se ha dao cuenta...
0 K 7
#31 Khanbaliq
El Hormiguero, ese programa blanco
0 K 7
Fernando_x
#31 "familiar"
0 K 11
#26 NoseriusLose
Machistada de época.

Y eso que Santaolalla no me parece que sea un perfil para RTVE, pero vaya tela. Espero que no quede impune el comentario.
0 K 6
#66 diego2712
Es una Estrategia que lanza contra mi, antes a esta mujer del hormiguero yo no sabía ni siquiera que existiera, ella lanza sus gilipolleces en prime time, entonces descubro que existe una opinadora política en el hormiguero. Pero el problema que tiene, es que me he vuelto a olvidar hasta como se llama, seguro lanza otra gilipollez en breve para buscar su espacio
0 K 6
#100 Ocem
Se han equivocado, no está bien faltar así a la mujer ni a la verdad, es más tonta que tetas. Pero bueno, su papel de agitadora ultra lo hace bien.
0 K 6
#21 Febrero2027
Yo creo que es tonta completa
10 K -17
jonolulu
#21 No como tú, que solo tienes tetas o pito
0 K 18
manzitor
#73 Nada otro valiente de este mes, que se crea una cuenta pensando que se hará famoso en la impunidad. Ya sabemos como se gestiona esto.
0 K 11
Fernando_x
#21 Y es normal que lo creas. Te crees cualquier cosa.
0 K 11
celyo
#21 Eso es un insulto a secas.

Para equipararse al nivel de la tertuliana debiera decir algo como "Siendo mujer, no esperaría que fuera lista".
0 K 14
