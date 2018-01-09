Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'

En la tertulia política de Pablo Motos en El Hormiguero han aludido, sin nombrarla, a la analista política Sarah Santaolalla mientras hablaban de las palabras de Felipe González en el Desayuno del Ateneo.
edit; por lo visto escritora y periodista, pero esta debe ser de las buenas, seguro que de ahí va a TV Madrid
Es una pedante que va de graciosa, muy similar a Amón, que va de culturera. Ambos se creen que están por encima de todos por saber hacer frases con esdrújulas.
Gilipollas con ínfulas es lo que son, muy gilipollas y con muchas ínfulas.
Y ojo, a mí me hizo gracia pero no sé porqué no vi comentarios indignándose por estos insultos
El doble rasero es tan evidente que lo puedo tocar desde mi casa
Debe ser jodido para el hígado tener que destilar tanta bilis como tú.
¿Me dices desde qué medio se han referido a Ayuso de una manera la mitad de obscena o chabacana que esa?
Hombre, hay medios críticos (pocos) pero a ese nivel de chabacaneria .. quizás algún borracho en el bar.
Ayuso deja sin ejecutar 279 millones para Vivienda en 2025, mientras amplía crédito a Quirón
Creo que lo que se la puedan llamar en un programa de prime time se queda corto.
Nada sorprendente de la derecha, por otra parte.
Me parece que es un ataque muy denigrante como mujer.
A ese nivel, no he oído tales insultos.
¿Y dices que los progres la insultan? Ya...
x.com/crpandemonium/status/2021487552495272272
www.huffingtonpost.es/virales/sarah-santaolalla-responde-insultos-el-h
Al menos no enfocaron como se reía el careto de Pablo Motos con esa mierda, si no ya vomito sobre la pantalla todo el desayuno.
Podría haber dicho que es tonta, como un niño de 5 años, quizás sacar algo más elaborado tipo Losantos.
Esto directamente es del nivel "Mujer tenía que ser".
www.libertaddigital.com/cultura/2018-01-09/rosa-belmonte-mitad-tonta-m
Irrelevante.
Pero claro ya no se puede hablar de nada verdad Pablico Motos?
Les hemos dejado pasar y nos arrepentiremos.
Si las tornas fueran al revés, esta noticia ya estaría negativizada como bulo o sensacionalista usando los argumentos "No. Nonono... ¡En ningún momento se nombra a Sarah Santaolalla!. ¡Eso lo añades tú!"
Joer, qué espabilados estáis cuando os conviene ¿eh?
A lo mejor todavía hay algún despistado que no tiene clara la tomadura de pelo de la mal llamada "transición" en la que el PSOE traicionó de la forma descarada las ilusiones de toda una generación y que hundió de forma definitiva las expectativas de las generaciones futuras.
Lo ha dicho claramente, prefiere a VOX a uno de los pocos partidos realmente de izquierdas en este país,… » ver todo el comentario
Esto en el mismo canal en el que supuestamente ha habido un tongazo enorme propiciado por pedro sanchez para que la ganadora de pasapalabra soltara propaganda política comunista o algo así.
PD: ¿Tertulia política en el Hormiguero? ¿estamos tontos?
En su día vi que en esa tertulia participaba Chabeli Iglesias
Para mi es cierto que Sara no tiene el suficiente nivel para el papel que esta haciendo en Televisión, creo que habría mucho mejores representantes de la izquierda que esta persona, que solo grita, no deja hablar y repite slogans vacíos sin ningún espíritu critico, pero eso es lo que vende en TV, mas si la gente va contra ella pues mas famosa le hacen, así que ahí seguirá.
"Francamente, querida, me importa un bledo".
Y eso que Santaolalla no me parece que sea un perfil para RTVE, pero vaya tela. Espero que no quede impune el comentario.
Para equipararse al nivel de la tertuliana debiera decir algo como "Siendo mujer, no esperaría que fuera lista".