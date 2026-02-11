edición general
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres

Testimonios y fotos inéditas muestran cómo miles de víctimas fueron “vaporizadas” en bombardeos del Ejército israelí, según ‘Al Jazeera’. ...

#2 laruladelnorte
Entre las municiones sospechosas se mencionan bombas MK-84, BLU-109, misiles Hellfire y GBU-39, capaces de causar destrucción letal en espacios cerrados, con daños limitados a las estructuras. A pesar de los desmentidos oficiales de Israel, organizaciones internacionales, incluyendo Amnistía Internacional, han documentado el uso de estas armas. Hasta el 8 de febrero de 2026, el Ministerio de Sanidad de Gaza contabiliza 72.032 muertos y 171.661 heridos desde el inicio del conflicto el 8 de octubre de 2023.

Y todo contra civiles desarmados. :'(
#3 vantablack
¿hay alguna maldad que no hayan hecho esos hijosdeputa?
themarquesito #10 themarquesito
#3 Sí, las que todavía están creando porque necesitan maldades nuevas que perpetrar al haber terminado ya cualquier lista disponible
kinz000 #1 kinz000
Todo es poco para los sionazis
#7 casicasi
El Mal Absoluto.
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
El país del mal.
makinavaja #9 makinavaja *
Si las han usado es que en Israel no están prohibidas, y en EEUU seguro que tampoco... como las bombas de racimo... hay paises que si que han firmado su no-uso, pero otros no.. imaginad cuales!!!
Uge1966 #8 Uge1966
Siempre me ha parecido cínico eso de que haya bombas prohibidas y bombas permitidas... (es como tomarse la guerra a modo de juego y enfadarte si tu oponente "hace trampas" con las reglas...)
