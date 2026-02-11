·
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
Testimonios y fotos inéditas muestran cómo miles de víctimas fueron "vaporizadas" en bombardeos del Ejército israelí, según 'Al Jazeera'.
gaza
israel
34
7
2
K
342
actualidad
10 comentarios
+ valorados
#2
laruladelnorte
Entre las municiones sospechosas se mencionan bombas MK-84, BLU-109, misiles Hellfire y GBU-39, capaces de causar destrucción letal en espacios cerrados, con daños limitados a las estructuras. A pesar de los desmentidos oficiales de Israel, organizaciones internacionales, incluyendo Amnistía Internacional, han documentado el uso de estas armas. Hasta el 8 de febrero de 2026, el Ministerio de Sanidad de Gaza contabiliza 72.032 muertos y 171.661 heridos desde el inicio del conflicto el 8 de octubre de 2023.
Y todo contra civiles desarmados.
4
K
73
#3
vantablack
¿hay alguna maldad que no hayan hecho esos hijosdeputa?
4
K
58
#4
Tkachenko
#3
échale un vistazo a ésto
www.meneame.net/m/actualidad/no-he-terminado-contigo
0
K
20
#10
themarquesito
#3
Sí, las que todavía están creando porque necesitan maldades nuevas que perpetrar al haber terminado ya cualquier lista disponible
0
K
20
#1
kinz000
Todo es poco para los sionazis
3
K
49
#6
Ripio
*
#0
Es duplicada.
www.meneame.net/story/israel-utilizo-armas-gaza-hicieron-desaparecer-m
0
K
20
#7
casicasi
El Mal Absoluto.
1
K
19
#5
Un_señor_de_Cuenca
El país del mal.
0
K
16
#9
makinavaja
*
Si las han usado es que en Israel no están prohibidas, y en EEUU seguro que tampoco... como las bombas de racimo... hay paises que si que han firmado su no-uso, pero otros no.. imaginad cuales!!!
0
K
12
#8
Uge1966
Siempre me ha parecido cínico eso de que haya bombas prohibidas y bombas permitidas... (es como tomarse la guerra a modo de juego y enfadarte si tu oponente "hace trampas" con las reglas...)
0
K
10
