Israel utilizó armas en Gaza que hicieron desaparecer a miles de palestinos. (Eng)

Una investigación de Al Jazeera revela cómo las municiones térmicas y termobáricas suministradas por Estados Unidos que arden a 3.500 °C no han dejado rastro de casi 3.000 palestinos. Al amanecer del 10 de agosto de 2024, Yasmin Mahani caminó entre las humeantes ruinas de la escuela al-Tabin, en la ciudad de Gaza, buscando a su hijo, Saad. Encontró a su marido gritando, pero de Saad no había rastro. «Entré en la mezquita y me encontré pisando carne y sangre», contó Mahani a Al Jazeera para una investigación emitida el lunes. Buscó durante dias