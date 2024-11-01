edición general
El presidente de la Confederación del Júcar afirma que quien dirigía el Cecopi el día de la dana "no tenía ni idea de lo que tenía que hacer"

El presidente de la Confederación del Júcar afirma que quien dirigía el Cecopi el día de la dana "no tenía ni idea de lo que tenía que hacer"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo,ha negado que nuevas obras hidráulicas hubieran evitado las 230 víctimas mortales que causó la dana. “El problema del Cecopi es que quien lo dirigía no tenía ni la menor idea de lo que tenía entre las manos” ha dicho Polo. . “Daba igual que se hubiera convocado tres horas antes, no hubieran hecho nada, porque los que dirigían el Cecopi no tenían ni idea lo que tenían que hacer. A los hechos me remito”. A continuación, Polo le ha preguntado al senador del PP “dónde estab

Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Se ha vuelto a demostrar que votar al PPVox es votar incompetencia, con todas las consecuencias que ello acarrea, por eso los medios y la judicatura intentan desviar la atención, para que no se les acabe el saco sin fondo que suponen sus chiringuitos y prebendas.
Anfiarao #3 Anfiarao
#1 la mediocridad mata. Y el PPvox van pero que muy bien servidos
tul #2 tul
si que sabian, sabian que no debian enviar la alarma porque sino sus corruptores se enfadan, el resto les daba igual
kukusu #4 kukusu
pero seguro que sabían despotricar contra el Gobierno y contra Sanchez. parece que con ese requisito basta en la derecha para acceder a un cargo.
ipanies #5 ipanies
Que pintan políticos en órganos de gestión de emergencias?!?!
Los políticos deben discutir la elaboración de protocolos y casi seguro que no eso deberían discutir, pero una vez aprobados allí no pintan nada. Sólo técnicos especializados y con responsabilidades asignadas claramente.
#6 AlexGuevara
No hace falta que lo jure...
#7 Poligrafo
Los grandes gestore$$$.
