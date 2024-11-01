·
8603
clics
Franceses en su línea… xd
5980
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
5962
clics
Viñeta: Escoria
5755
clics
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)
5460
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
más votadas
513
Trump acusado de estar implicado en la muerte de Epstein en un explosivo correo electrónico enviado al FBI, según revelan los documentos (Eng)
639
"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda
344
El Departamento de Justicia (DOJ) redactó un memo sobre el suicidio de Epstein… el día antes de que muriera. [ENG]
585
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante
226
El socialista António José Seguro derrota en las elecciones presidenciales de Portugal al populista André Ventura
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
Los votos de los partidos, escaños y posibles mayorías por provincia y municipios.
elecciones
aragón
escrutado
159 comentarios
Comentarios destacados:
#3
Atusateelpelo
Exitazo de Podemos por lo que veo.
Lo de reventar la coalicion cuando estaba hecha ha resultado genial...
58
K
448
#15
oceanon3d
*
#3
Podemos ya no tiene, desgraciadamente, capacidad para destruir nada. Hace tiempo que está en la dinámica de Cs y solo es y será muy residual hasta si disolución. Ya ni capacidad para una resta tiene.
Auguro en las generales una gran concentración de voto entorno al PSOE y si juega bien sus cartas con partidos regionales puede aguantar el tipo.
Lo del PP y VOX de traca; los de Feijoo les hacen la campaña gratis tratando de parecer más mongolos que ellos. No sabía que en mi país había tantos mermados ... tomo nota.
38
K
282
#44
Ehorus
#15
discrepo en tus conclusiones.. el psoe (puede leerse en algunos medios) ni si quiera ha hecho una campaña decente en Aragón... se han dedicado a
alimentar a Vox
solo para perjudicar a los pperos esperando que el descalabro no fuera a más....
Y según esos mismos medios, el "monstruo" se les ha ido de las manos..... 2 del pp y 5 del psoe a Vox directamente.... Sinceramente es para hacerselo mirar.
Podemos?... pues se aferrarán con lo único que llevan haciendo desde que…
» ver todo el comentario
4
K
44
#101
BiRDo
#44
Macho, Podemos prácticamente no existe en Aragón desde hace un montón de años. Desaparecieron en los medios porque su imagen se fue por los suelos cada vez que hicieron coalición con Lambán. Sea o no cierto todo lo que les atribuían (demasiado pesoístas para el núcleo de Podemos, demasiado radicales para los votantes del PSOE) y con unos medios siempre rendidos a la derecha, el desgaste fue CONSTANTE durante casi 10 años.
Antes de estas elecciones ya no pintaban un carajo, qué van restar a…
» ver todo el comentario
3
K
33
#124
Beltenebros
#44
IU mantiene su resultado anterior.
0
K
20
#46
eltxoa
#15
Tiene capacidad para cabrear más a la gente y que se escoren más hacia la derecha.
3
K
36
#73
Selection
#46
Correcto, buena lectura.
Uno de los mejores activos de VOX es Irene Montero.
8
K
67
#102
BiRDo
#73
Claro que sí. Que se quede en casa si va a salir a la calle con esa falda.
3
K
27
#47
NeuronaSur
#15
Así que auguras Sánchez. Augurar es gratis, aunque auguro que tú cobras por augurar
2
K
8
#62
oceanon3d
*
#47
No, solo soy una persona informada y creo sensata.
Buscar soluciones en vox o el de las ardillas es de subnormal de remate.
Sin más discusiones porque no las tiene.
3
K
38
#70
Ovidio
#47
Sanchez va a estar hasta 2027 porque tiene los apoyos necesarios. Eso sí, si pierde las próximas elecciones y las gana la derecha espero que el nuevo gobierno no sea tan imbécil como Rajoy, que no hizo nada por cargarse algunas de las aberraciones que hizo Zapatero
0
K
10
#105
BiRDo
#70
¿Nos das detalles?
0
K
10
#107
ostiayajoder
#70
Q aberraciones hizo el zapatitos?
0
K
9
#55
cromax
*
#3
Lo de Podemos lo he comentado en otro sitio. Y conste que me jode porque YO SÍ les voté.
Tuvieron 14 escaños y la alcaldía de Zaragoza en coalición. Pero han hecho tanto el subnormal (ni medios de derechas ni pollas) que ahora no tienen ni un concejal de pueblo.
Discrepo contigo
#15
. Podemos se ha esforzado en cagarla y lo ha conseguido. IU, teniendo mucho menos empuje en su momento y menos militancia, ahí siguen. Si se hubieran coaligado fácil podrían haber llegado a 3 diputados, pero los de Podemos prefirieron obedecer a Madrid.
#24
#9
14
K
118
#77
Atusateelpelo
#58
Goto
#55
0
K
19
#84
mente_en_desarrollo
#55
Avisé lo que iba a pasar, y me llamaron loco
www.meneame.net/story/iu-sumar-podemos-miden-fuerzas-aragon/c04#c-4
www.meneame.net/story/iu-sumar-podemos-miden-fuerzas-aragon/c05#c-5
Ahora en serio, espero que en Madrid aprendan algo.
Casi habría preferido que Sumar perdiera también el escaño no sea que se les suba a la cabeza y crean que el problema no va con ellos.
Pero vamos, Podemos de crear las confluencias que tuvieron el ayuntamiento de Zaragoza, a desaparecer en la comunidad. Y empezó su declive cuando se enfrentaron a esa confluencia.
Y Sumar, se enfrenta a uno de sus partidos fundadores, y Sumar consigue 1, el "otro" partido (CHA) 6.
Yo veo muy claro lo que falla...
1
K
27
#92
cromax
#84
Bueno, tampoco es que Pueyo haya jugado muy limpio.
El tío se ha aprovechado del trampolín de Sumar, ha criado fama en el congreso y ha catapultado a CHA, que estaba medio muerta, presentándose contra Sumar(¡!) en Aragón.
IU salva los muebles, pero ya he dicho que, se lo han puesto a huevo a Chunta. Si se hubieran unido Podemos e IU fácil que hubieran rascado hasta 3 escaños. Pero la cagaron.
1
K
27
#75
surco
#15
Y dale con la tesis de Moncloa. Pero se puede saber en qué coño de país vivís? Al Psoe le queda más de un año de recibir hostias. Por mucho que se quiera arrastrar un voto regionalista de izquierdas desmoralizado, no va a dar ni de lejos una opción para el PSOE.
0
K
11
#79
Catapulta
#15
Con los votos de Podemos SumarIU habría sacado 2 a 3 escaños. Pero podemos ha decidido no tener ninguno.
0
K
14
#108
BiRDo
#79
Y habrían perdido igual. Podemos en Aragón es Yoko-Ono porque, que yo sepa, han ido en coalición varias veces en las últimas 4 elecciones que ha habido por allí (no con todos, pero sí con alguno) excepto la primera vez en 2015. ¿Seguro que no tiene nada que ver con los otros partidos a la izquierda del PSOE?
0
K
10
#104
Falco
#15
Creo que para mejorar la clave está en insultar a más de la población de Aragón ...
0
K
9
#17
bronco1890
#3
6000 votos, un 0.9% No les vota ni su familia.
11
K
93
#39
zeekren
#17
escaños en blanco les pisa los talones, es hora de disolverse.
3
K
29
#45
EGraf
#39
de hecho Pacma + Escaños en Blanco los superan
0
K
11
#64
celyo
#39
¿Unidos Podemos en Blanco?
0
K
14
#56
DonaldBlake
#17
Esos seis mil serían más provechosos si fuesen a la CHA. Los partidos de izquierdas deberían ser humildes y no presentarse en elecciones autonómicas en las que ya hay un referente fuerte, todos los votos de Podemos, IU y Sumar han ido a la basura (bueno, no, hay un escaño).
1
K
14
#95
Justiciero_Solitario
*
#17
Solo quedan meneantes votando a Podemos. (No es ironía)
3
K
28
#24
anarion321
#3
Que el majadero de Alvise saque más votos que un partido que ha tenido un 20% de representación hace dos días y ministros en el gobierno es para hacerselo ver.....
Seguro que mañana desde el partido y el diario Red vemos mogollón de autocrítica
Las coaliciones al final son complicadas porque todos buscan enchufar a sus candidatos y se pelean por los puestos en las listas. Es el principal interés que tienen. Por eso la iniciativa de Escaños en Blanco es tan chula, hacerles perder escaños les tiene que joder.
29
K
277
#49
Ovidio
#24
¡La gente vota mal!
1
K
19
#83
celyo
#24
lo que no entiendo que aún haya gente que vote Alvise tras toda la mierda que ha salido de él.
Y no se, al menos Vox tiene "sus ideas", pero es que Alvise ¿qué hace que sea relevante?
Yo alucino.
Y mira se me dice 1000 pues bueno, pero 17000 ....
2
K
31
#93
anarion321
#83
Tampoco lo entiendo la verdad, y eso que tengo a gente en el trabajo que lo votan, cuando he indagado lo máximo que me dicen es que Alvise está para darles por culo y joder a los políticos, y poco ha importado que les señale las cosas turbias que tiene (conspiraciones, laufare) o que con apenas un par de diputados sacados se le rebelan y no votan lo que él quiere, cómo va a controlar si sacara 50 escaños...
Pero bueno, supongo que simplemente es voto de gente con hartazgo que no ve otras opciones y va a lo radical, el mismo motivo por el que triunfaron C's y Podemos inciialmente, pero con menos empuje porque al menos estos tenian buena presentación y colaba más que Alvise.
1
K
23
#110
celyo
#93
pero Podemos y Cs tenían al menos programa y una ciertas ideas, lo de Alvise es simplemente es decir burrada tras burrada.
Debe ser voto hartazgo como dices, aunque para eso vota a Escaños en Blanco, o te quedas en casa, pero bueno, cada uno tiene sus hobbies
2
K
30
#97
avalancha971
#83
Con el apoyo de Hazte Oir y algo de campaña, hasta me sorprende que no haya llegado al mínimo.
0
K
9
#117
celyo
#97
pensaba que Hazte Oir tiraba más Vox y a ratos con el PP.
Pensaba a Alvise más moverse por redes y poco más.
0
K
14
#111
BiRDo
*
#24
Podemos lleva siendo la Yoko-Ono de Aragón desde 2015. A mí no me sorprende esto en absoluto. Cuando desaparezca a ver a quién le echan la culpa.
0
K
10
#141
carademalo
#7
#24
Yo creo que mañana en Canal Red analizarán las causas y apuntarán a la estrategia más apropiada para que Podemos reflote en Aragón:
Que vuelva Echenique.
3
K
44
#146
jaramero
#24
las listas son los equipos. Si la militancia te elige, vas a poner a gente de tu equipo en la lista para llevar a cabo tu programa.
Lo que es absurdo es ganar tú y poner a otros en la lista para aue hagan su programa...
Podemos necesita nuevos referentes que transmitan fuerza, que vayan a un debate y pongan a toda la fachedumbre frustrada echando espumarajos por la boca, como hacía Iglesias antes de moderarse.
0
K
7
#41
OdaAl
*
#3
Podemos en su línea de los últimos años.
Edit: por lo que sea lo pedir a la gente "que vote en clave feminista contra una derecha" no ha funcionado
8
K
66
#58
obmultimedia
#3
La coalición la reventó IU
1
K
21
#89
SmithW6079
#58
IU era un partido con un 10% de media de representación en todas las elecciones.
Podemos en general e Irene en particular lo han arrastrado en su espiral de locura y estupidez.
Fdo: un exmilitante
5
K
41
#87
Nitros
#3
Les hacen un favor si se van ellos solos. Los votos que pueda traer Podemos a una coalición no van a suponer ninguna diferencia.
Podemos ahora mismo es veneno.
0
K
10
#7
Pertinax
*
@Harkon
, allá donde estés... De nada.
27
K
252
#129
Empakus
#7
jajajajajajaja
Me has hecho reír ...
Mi positivo para tí...
Parece mentira cómo ha marcado ése usuario al que usted menciona... Con su famosa coletilla chulesca...
1
K
26
#140
edipo_rey
#7
buen momento eligió para recibir un strike
0
K
9
#12
DonBoton
*
Los partidos frikis SALF y Podemos se qudedan fuera del parlamento. A los aragoneses no les gusta que se rían en su cara
Podemos empeora los resultados de Ciudadanos en 2023
17
K
159
#25
guillersk
#12
0
K
11
#48
cromax
*
#8
La hostia ha sido la del PP.
Menudo cagadón se han clavado con esta convocatoria. Pierde dos diputados frente a una cuadrilla de auténticos cenutrios.
14
K
134
#59
Eukherio
*
#48
A ver, el PP seguramente estuviese cagado durante el recuento. Al final salvaron los platos, pero al principio parecía que ellos iban a perder 3 y el PSOE 4, lo que habría sido ridículo, teniendo en cuenta que fueron ellos los que las convocaron. Igualmente, espero que por lo menos en Podemos entiendan que no están para experimentos y que sus siglas ya no significan nada para el votante medio de izquierdas.
2
K
20
#78
cromax
#48
#59
Lo del PP es un desastre para ellos lo cojas por donde lo cojas. Otra cosa es que los grandes ganadores de la noche son los indigentes mentales de Vox.
Yo creo que Azcón es aún más tonto de lo que parece y tanta campaña centralista española ha hecho que la gente vote por el españolismo más genuino (o eso creen): Vox.
6
K
78
#85
Eukherio
#78
Es que al final jugaron a: tiene que perder el PSOE más que nosotros para poder salir ahí con la cabeza alta. Pero coño, cualquiera con dos dedos de frente sabe que no convocas unas elecciones para perder 2 diputados.
3
K
42
#148
listillo
*
#78
la gente es una ignorante llena de miedos y prejuicios, por eso votan a vox y Salf y mierdas así...
0
K
6
#90
Kmisetas
#59
Las siglas de Podemos hace tiempo que no significan nada para absolutamente nadie, excepto para cuatro locas chifladas.
6
K
30
#61
surco
*
#48
Si , el PP ha perdido 2 diputados, cosa que no se a ti, a mi no me consuela una mierda con Vox ganando 7, el psoe palmando 5 y la izquierda desapareciendo con excepción de la Chunta.
3
K
34
#80
JotaMcnulty
#48
PP el que se ha metido una hostia de unas elecciones que ha ganado. Solo te ha faltado decir que el ganador ha sido Podemos
6
K
18
#109
aPedirAlMetro
*
#80
"Solo te ha faltado decir que el ganador ha sido Podemos"
Las chorradas de este calibre, te las dejamos a ti, que tiene mas practica
El gran ganador es claramente VOX.
Para cuando aprendas a contar:
- Vox gana 7
- PP pierde 2
- PSOE pierde 5
4
K
45
#6
JotaMcnulty
La gente de Aragon no sabe votar. ¿Por qué no han votado masivamente a Podemos? Vaya tontos.
15
K
127
#20
DayOfTheTentacle
#6
pues no será por perspectiva de género...
5
K
56
#22
guillersk
#6
fachapobres todes!!!
3
K
36
#144
Peter086
#6
Tranquilo... tú tienes razón... mira cómo sube VOX (sin hacer nada de nada).
1
K
10
#16
DayOfTheTentacle
Espero que la izquierca cambie ya de estrategia o en las generales tendremos un problema enorme.
9
K
98
#23
domadordeboquerones
#16
Cuál problema.
3
K
33
#27
DayOfTheTentacle
#23
desde mi punto de vista: que gane pp con mucho peso de vox.
2
K
25
#88
domadordeboquerones
#27
Y que va pasar con eso.
1
K
15
#98
DayOfTheTentacle
#88
más que el que gane ppvox es el que la izquierda lleva haciéndolo mal tanto tiempo que es una opción de chiste. Mucha gente nos hemos quedado huérfanos políticamente hablando.
Que gane pp pues corrupción... que gane vox ya veremos, seguramente chiringuitos pero quién sabe. Dejando de lado la religión, toros y demás, quizás hasta sorprenden, pero lo dudo.
0
K
11
#134
domadordeboquerones
#98
A ver, de corrupción del bipartidismo andamos sobrados, así que no. De vox, yo creo que no van a fusilar a nadie ni cunetas, vivimos en una sociedad que gracias a dios las mierdas quedaron atrás hace cerca de un siglo, ya apesta sacar eso.
El cambio de ciclo político es necesario, hay que quedarse con lo bueno de cada casa, es necesario un cambio hace tiempo.
0
K
7
#94
Selection
#27
Eso ya no hay forma de salvarlo.
Las generales 2027 están condenadas ya.
1
K
17
#106
DayOfTheTentacle
#94
no es lo mismo que tengan mayoría absoluta que ser la opción mayoritaria.
0
K
11
#35
Gadfly
#23
que no salgan los que el quiere...
2
K
22
#28
guillersk
#16
¿ Que izquierda? ¿ El frente popular de Judea o el frente judaico popular?
3
K
33
#30
DayOfTheTentacle
#28
a nivel de partidos si, exactamente eso. A nivel de ideología que sea por eso que la izquierda ya no es una opción seria.
1
K
22
#36
perica_we
*
#16
parece que funciona...
y ya lo parecía......
0
K
7
#40
JotaMcnulty
*
#16
para que la izquierda empiece a remontar tendría que dejar de construir chiringuitazos ministeriales, gestionar bien todos los impuestazos que nos sablan y apoyar a la clase obrera.
Spoiler: no lo veremos. Con el chiringuitazo del Ministerio de Igual-da se lo llevan calentito. Con ir sacando 3 o 4 escaños ya les vale para seguir viviendo del cuento y de tertulias. Y ni si quiera tienen que esforzarse con sus proclamas: fascista y hombre.
A mamarla!
15
K
91
#42
DayOfTheTentacle
#40
totalmente de acuerdo. Podemos ha dinamitado la izquierda. Ya hace años que digo que son una escisión de vox.
3
K
47
#51
JotaMcnulty
#42
La única que no se pierde tanto en subnormaleces es Yolanda Diaz. Es la única que ofrece algo a los trabajadores.
Y es la más odiada por Podemos y meneame. Tienes que reirte jajajajaja es que hay que ser subnormal.
En fin, puto fascismo (siempre queda bien decirlo en este foro)
4
K
41
#81
DayOfTheTentacle
#51
uhmm si, pero le pesa el origen.
0
K
11
#76
borteixo
#40
de ese grupo de gente no va a salir nada de eso. El momento actual es bueno para un partido de izquierda que únicamente hable de vivienda , trabajo y marcando distancias con lo actual.
0
K
10
#133
Garbns
#40
Espérate que falta 1 año, ahora es cuando empiezan a prometer cosas "molonas" como último cartucho pero ya para la próxima legislatura, que en 7 años no han tenido tiempo...
0
K
11
#137
JuanCarVen
#40
La ministra de igualdad es del PSOE, Podemos no está en el Gobierno.
0
K
11
#126
Justiciero_Solitario
#16
Yo leyendo los comentarios de meneame me doy cuenta que la izquierda sigue sin enterarse de nada.
1
K
13
#128
estoyausente
#16
de estrategia no, tienen que cambiar de inútiles al frente. Irene montero y su panda
de fracasadas principalmente.
En las generales nos agarraremos a Yolanda vecino un clavo ardiendo. Es la única esperanza que tengo.
1
K
20
#147
SmithW6079
#16
en seguida despliegan a todo el aparato mediático a llamar fachapobres a todo el que no les vote.
Éxito asegurado
1
K
18
#29
anarion321
No soy nada fan de las páginas de medios con resultado electoral, que te cuelan anuncios y artículos por doquier. Las webs institucionales la verdad es que funcionan bastante bien por lo general
resultados.elecciones.aragon.es/es/resultados/0/0/30
11
K
95
#1
Battlestar
Al 95% escrutado.
PP-2 (26)
PSOE-5 (18)
VOX+7 (14)
Cha +3 (6)
Existe -1 (1)
IuSumar +-0 (1)
10
K
87
#8
surco
*
#1
Ya no creo que cambie mucho. Habemus ultraderecha y no. No creo que estos resultados movilicen a la izquierda en las generales como cree Sánchez, el aumento de Vox esta asumido y descontado.
La hostia no ha sido como en Extremadura porque ahí encima el PSOE tenía un candidato de mierda, pero ha sido de pantalón largo
3
K
33
#38
hokkien
#1
que vuelva Labordeta, carajo!
2
K
32
#66
SmithW6079
#1
PP -2 , PSOE -5 , Vox +7.
Blanco y en botella
3
K
31
#86
BiRDo
#66
Pues no. Eso es precisamente la interpretación más ridícula que puedas hacer.
3
K
-9
#150
SmithW6079
#86
@admin
como es posible que un usuario que tengo en ignore me puede seguir citando?
0
K
7
#13
KLKManin
*
Se acabó la fiesta TRIPLICA en votos a Podemos.
Significativo.
7
K
72
#19
surco
#13
Es lo que se llama asaltar los cielos. 400votos en Teruel. He estado en bodas con más peña
5
K
61
#9
mente_en_desarrollo
Mis felicitaciones a la izquierda nacional y sus grandes decisiones.
IU+SUMAR, mantienen su escaño, pero apenas saca 1000 votos al partido de Alvise que por suerte, se queda fuera.
Podemos, no llega al 1% y a tomar por saco.
Chunta ha capitalizado esto, y logra gran resultado doblando escaños, pero completamente irrelevante.
Pues eso, a seguir con las puñaladas entre compañeros y a querer ser figurines, que va de puta madre...
6
K
65
#4
eteriel
Tanto decir que viene la ultraderecha por cualquier gilipollez y al final lo han conseguido.
9
K
48
#10
Atusateelpelo
#4
Lo de hacerle el vacio a Vox para "no blanquearlo" en vez de dejarlo en evidencia es un exitazo...para Vox.
Pues nada, sigamos igual...
8
K
85
#18
DayOfTheTentacle
#10
no se podía saber...
0
K
11
#21
eteriel
#10
efectivamente, no han entrado a debate directo con ellos pero sí que le han dado publicidad con insultos y con lo de la ulttaderecha. Ahí tienen los resultados.
0
K
6
#31
Atusateelpelo
#21
Y, encima, Vox puede ir de victima.
0
K
19
#53
Duernu
#10
Los medios de comunicación hablan permanentemente de Vox y les sirven de altavoz constante, si eso es "hacer al vacío", pues bueno.
4
K
46
#69
Atusateelpelo
#53
Vox sale en 2 tipos de medios:
- Los que le siguen la corriente.
- Los que les llaman fachas.
Lo que hace falta es ir a debates y cara a cara desmontar sus mentiras delante de las camaras y los votantes.
0
K
19
#91
celyo
*
#10
y si les haces caso, ellos se autoignoran.
Mira con el intento de parar unos días las elecciones por el accudente de tren, y lo hacen todos menos ellos.
Me da que son la novia en la boda y el muerto en el entierro, ... la misma estrategia que Ayuso y ella va manteniendo de lejos a Vox ... por el mimento.
0
K
14
#68
Raziel_2
#4
Ahora van a poder disfrutar plenamente de una comunidad libre de "comunismo".
Ya veremos como les va.
0
K
11
#121
silencer
#68
IU ha sacado 1 escaño
0
K
10
#114
BiRDo
#4
No tiene nada que ver con que los anormales envalentonados que son más tontos que un tarugo estén todo el día con el móvil recibiendo bulos y mierdas franquistas. Es que los de Podemos les quitaron el biberón a su hijo y se lo dieron para que lo tirase al suelo un inmigrante sin papeles.
2
K
15
#50
detectordefalacias
Bueno, un buen mensaje para la izquierda:
¿Que no vais juntos? Estupendo, elegiremos a una de las opciones y el resto comeréis mierda
Aunque sea terrible lo que se viene en Aragón, posiblemente ayude a la muy necesaria unidad de la izquierda.
3
K
44
#115
sesky
#50
La gente no es gilipollas y sabe que si se unen en coalición, a los dos días andan a ostias otra vez.
Hace falta algo nuevo, fresco y libre de rémoras anteriores.
0
K
10
#26
Torrezzno
Podemos es el Renegados de la política
2
K
39
#54
ElenaCoures1
@Pertinax
Tenías razón
Podemos ha hecho un grandísimo esfuerzo y ha mantenido sus resultados a pesar de los pronósticos
2
K
31
#57
Pertinax
*
#54
Excelente memoria.
1
K
23
#11
borteixo
Más derecha y más polarización.
1
K
21
#60
progreame
Grande podemos y psoe,seguid haciendo lo mismo que hasta ahora pero mas
1
K
19
#82
Borgiano
Exitazo de la candidata del gobierno de Sánchez. Chiqui, calienta que sales
1
K
18
#96
domadordeboquerones
#82
Mopongo!!
0
K
7
#37
Febrero2034
El PSOE está consiguiendo lo que quería. Que subiera Vox.
1
K
14
#43
Jacusse
*
0.9% de votos Podemos. Mí madre...
Lo de seguir abriendo la ventana de Overton como estrategia no les funciona. A ver si sacan a las que mandan y ponen gente que piense un poquito...
0
K
14
#74
Ovidio
Pilar Alegría: “El PP es hoy aún más rehén de la ultraderecha”
Que tía más tonta, por Dios
0
K
10
#5
Perico12
Ojo como con la ardilla que aún ha sacado votos
0
K
10
#33
A.more
#5
casi 18000 votos. Es alucinante. Va a haber que presentar a un mono con una escopeta. No tenemos remedio
11
K
88
#52
Ovidio
#33
Es que es normal votar a un gañán como Alvise antes que a algo que huela a Pablo Iglesias
4
K
40
#99
celyo
#52
que es un tio que ha amenazado a los otros 2 de los siyos, que son 3 en Europa.
No ha sorteado el sueldo.
Problemas de corrupción
Me recuerda a Jesus Gil, y eso que no tiene pasta
0
K
14
#143
Ovidio
#99
Y aún así, Podemos es peor
2
K
33
#34
drstrangelove
El nacionalismo le ha quitado votos al PSOE, y la derecha ha capitalizado el resultado.
O el PSOE ofrece algo para las generales, en materia de vivienda o empleo, o vamos a tener ultraderecha para rato.
0
K
10
#63
Ovidio
#34
Que se hagan jacobinos, como cualquier partido de izquierdas decente. Nonse puede tratar de manera distinta a los ciudadanos de un mismo país en función de la región donde vivan
1
K
18
#72
guillersk
#34
Claro que ofrece , regularizar medio millón de ilegales.
¿ Te parece poco?
2
K
29
#100
DayOfTheTentacle
#34
nacionalismo indepe o español?
0
K
11
#155
tommyx
#100
el malo
0
K
8
#158
escuadron
#34
quizás anuncien a un mes de las elecciones las medidas que prometieron tomar hace ocho años
0
K
10
#65
slender_1
Quiero ver qué paja mental se inventa el
ardillas
.
Recuerdo que llevó su propio
software anti pucherazos
y que iba a desenmascarar los robos del bipatidismo.
0
K
10
#67
johel
#65
ya esta diciendo que no estaban sus papeletas y que lo va a denunciar.
Seguro que estaban, lo que pasa es que no ha mirado en la basura.
0
K
11
#103
DayOfTheTentacle
#65
pq le llaman ardilla?
0
K
11
#2
domadordeboquerones
Lo que es verdad no es mentira!
0
K
7
#32
Yqsyo
0
K
6
#71
zupezupejavi
El PSOE se la está pegando por la manera en la que se ha vendido en Cataluña. Eso estaba claro. El PSOE de izquierda no tiene nada. Busca puestos son .
0
K
6
#14
Leclercia_adecarboxylata
Me parece irreal esto.
PP 26 escaños VOX 5845 escaños PSOE 1 escaño Podemos/Sumar -infinito elevado a infinito escaños
Ahora sí, esto es más creíble
1
K
5
Lo de reventar la coalicion cuando estaba hecha ha resultado genial...
Lo de reventar la coalicion cuando estaba hecha ha resultado genial...
Auguro en las generales una gran concentración de voto entorno al PSOE y si juega bien sus cartas con partidos regionales puede aguantar el tipo.
Lo del PP y VOX de traca; los de Feijoo les hacen la campaña gratis tratando de parecer más mongolos que ellos. No sabía que en mi país había tantos mermados ... tomo nota.
Y según esos mismos medios, el "monstruo" se les ha ido de las manos..... 2 del pp y 5 del psoe a Vox directamente.... Sinceramente es para hacerselo mirar.
Podemos?... pues se aferrarán con lo único que llevan haciendo desde que… » ver todo el comentario
Antes de estas elecciones ya no pintaban un carajo, qué van restar a… » ver todo el comentario
IU mantiene su resultado anterior.
Uno de los mejores activos de VOX es Irene Montero.
Buscar soluciones en vox o el de las ardillas es de subnormal de remate.
Sin más discusiones porque no las tiene.
Tuvieron 14 escaños y la alcaldía de Zaragoza en coalición. Pero han hecho tanto el subnormal (ni medios de derechas ni pollas) que ahora no tienen ni un concejal de pueblo.
Discrepo contigo #15. Podemos se ha esforzado en cagarla y lo ha conseguido. IU, teniendo mucho menos empuje en su momento y menos militancia, ahí siguen. Si se hubieran coaligado fácil podrían haber llegado a 3 diputados, pero los de Podemos prefirieron obedecer a Madrid. #24 #9
www.meneame.net/story/iu-sumar-podemos-miden-fuerzas-aragon/c04#c-4
www.meneame.net/story/iu-sumar-podemos-miden-fuerzas-aragon/c05#c-5
Ahora en serio, espero que en Madrid aprendan algo.
Casi habría preferido que Sumar perdiera también el escaño no sea que se les suba a la cabeza y crean que el problema no va con ellos.
Pero vamos, Podemos de crear las confluencias que tuvieron el ayuntamiento de Zaragoza, a desaparecer en la comunidad. Y empezó su declive cuando se enfrentaron a esa confluencia.
Y Sumar, se enfrenta a uno de sus partidos fundadores, y Sumar consigue 1, el "otro" partido (CHA) 6.
Yo veo muy claro lo que falla...
El tío se ha aprovechado del trampolín de Sumar, ha criado fama en el congreso y ha catapultado a CHA, que estaba medio muerta, presentándose contra Sumar(¡!) en Aragón.
IU salva los muebles, pero ya he dicho que, se lo han puesto a huevo a Chunta. Si se hubieran unido Podemos e IU fácil que hubieran rascado hasta 3 escaños. Pero la cagaron.
Seguro que mañana desde el partido y el diario Red vemos mogollón de autocrítica
Las coaliciones al final son complicadas porque todos buscan enchufar a sus candidatos y se pelean por los puestos en las listas. Es el principal interés que tienen. Por eso la iniciativa de Escaños en Blanco es tan chula, hacerles perder escaños les tiene que joder.
Y no se, al menos Vox tiene "sus ideas", pero es que Alvise ¿qué hace que sea relevante?
Yo alucino.
Y mira se me dice 1000 pues bueno, pero 17000 ....
Pero bueno, supongo que simplemente es voto de gente con hartazgo que no ve otras opciones y va a lo radical, el mismo motivo por el que triunfaron C's y Podemos inciialmente, pero con menos empuje porque al menos estos tenian buena presentación y colaba más que Alvise.
Debe ser voto hartazgo como dices, aunque para eso vota a Escaños en Blanco, o te quedas en casa, pero bueno, cada uno tiene sus hobbies
Pensaba a Alvise más moverse por redes y poco más.
Que vuelva Echenique.
Lo que es absurdo es ganar tú y poner a otros en la lista para aue hagan su programa...
Podemos necesita nuevos referentes que transmitan fuerza, que vayan a un debate y pongan a toda la fachedumbre frustrada echando espumarajos por la boca, como hacía Iglesias antes de moderarse.
Edit: por lo que sea lo pedir a la gente "que vote en clave feminista contra una derecha" no ha funcionado
Podemos en general e Irene en particular lo han arrastrado en su espiral de locura y estupidez.
Fdo: un exmilitante
Podemos ahora mismo es veneno.
Me has hecho reír ...
Mi positivo para tí...
Parece mentira cómo ha marcado ése usuario al que usted menciona... Con su famosa coletilla chulesca...
Podemos empeora los resultados de Ciudadanos en 2023
Menudo cagadón se han clavado con esta convocatoria. Pierde dos diputados frente a una cuadrilla de auténticos cenutrios.
Yo creo que Azcón es aún más tonto de lo que parece y tanta campaña centralista española ha hecho que la gente vote por el españolismo más genuino (o eso creen): Vox.
Las chorradas de este calibre, te las dejamos a ti, que tiene mas practica
El gran ganador es claramente VOX.
Para cuando aprendas a contar:
- Vox gana 7
- PP pierde 2
- PSOE pierde 5
Que gane pp pues corrupción... que gane vox ya veremos, seguramente chiringuitos pero quién sabe. Dejando de lado la religión, toros y demás, quizás hasta sorprenden, pero lo dudo.
El cambio de ciclo político es necesario, hay que quedarse con lo bueno de cada casa, es necesario un cambio hace tiempo.
Las generales 2027 están condenadas ya.
¿ Que izquierda? ¿ El frente popular de Judea o el frente judaico popular?
y ya lo parecía......
Spoiler: no lo veremos. Con el chiringuitazo del Ministerio de Igual-da se lo llevan calentito. Con ir sacando 3 o 4 escaños ya les vale para seguir viviendo del cuento y de tertulias. Y ni si quiera tienen que esforzarse con sus proclamas: fascista y hombre.
A mamarla!
Y es la más odiada por Podemos y meneame. Tienes que reirte jajajajaja es que hay que ser subnormal.
En fin, puto fascismo (siempre queda bien decirlo en este foro)
En las generales nos agarraremos a Yolanda vecino un clavo ardiendo. Es la única esperanza que tengo.
Éxito asegurado
PP-2 (26)
PSOE-5 (18)
VOX+7 (14)
Cha +3 (6)
Existe -1 (1)
IuSumar +-0 (1)
La hostia no ha sido como en Extremadura porque ahí encima el PSOE tenía un candidato de mierda, pero ha sido de pantalón largo
Blanco y en botella
Significativo.
IU+SUMAR, mantienen su escaño, pero apenas saca 1000 votos al partido de Alvise que por suerte, se queda fuera.
Podemos, no llega al 1% y a tomar por saco.
Chunta ha capitalizado esto, y logra gran resultado doblando escaños, pero completamente irrelevante.
Pues eso, a seguir con las puñaladas entre compañeros y a querer ser figurines, que va de puta madre...
Pues nada, sigamos igual...
- Los que le siguen la corriente.
- Los que les llaman fachas.
Lo que hace falta es ir a debates y cara a cara desmontar sus mentiras delante de las camaras y los votantes.
Mira con el intento de parar unos días las elecciones por el accudente de tren, y lo hacen todos menos ellos.
Me da que son la novia en la boda y el muerto en el entierro, ... la misma estrategia que Ayuso y ella va manteniendo de lejos a Vox ... por el mimento.
Ya veremos como les va.
¿Que no vais juntos? Estupendo, elegiremos a una de las opciones y el resto comeréis mierda
Aunque sea terrible lo que se viene en Aragón, posiblemente ayude a la muy necesaria unidad de la izquierda.
Hace falta algo nuevo, fresco y libre de rémoras anteriores.
Podemos ha hecho un grandísimo esfuerzo y ha mantenido sus resultados a pesar de los pronósticos
Lo de seguir abriendo la ventana de Overton como estrategia no les funciona. A ver si sacan a las que mandan y ponen gente que piense un poquito...
Que tía más tonta, por Dios
No ha sorteado el sueldo.
Problemas de corrupción
Me recuerda a Jesus Gil, y eso que no tiene pasta
O el PSOE ofrece algo para las generales, en materia de vivienda o empleo, o vamos a tener ultraderecha para rato.
Claro que ofrece , regularizar medio millón de ilegales.
¿ Te parece poco?
Recuerdo que llevó su propio software anti pucherazos y que iba a desenmascarar los robos del bipatidismo.
Seguro que estaban, lo que pasa es que no ha mirado en la basura.
PP 26 escaños VOX 5845 escaños PSOE 1 escaño Podemos/Sumar -infinito elevado a infinito escaños
Ahora sí, esto es más creíble