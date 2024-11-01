edición general
2 meneos
63 clics
Franceses en su línea… xd

Franceses en su línea… xd  

Humor francés: Como ser un vecino de mierd*, lección 1.

| etiquetas: vecino , mierda , primera lección
2 0 0 K 12 ocio
sin comentarios
2 0 0 K 12 ocio

menéame