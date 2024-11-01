edición general
7 meneos
34 clics
"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda

"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda

La paradoja es evidente: uno de los objetivos de la vivienda protegida es evitar la especulación, pero aquí la realidad ha dibujado un escenario distinto, donde la "gente bien" ha encontrado una oportunidad de oro. Lo que debía ser un alivio habitacional se ha convertido en el foco de un escándalo mayúsculo. Lejos de estar habitada por personas en riesgo de exclusión, la urbanización ha sido calificada como un "asalto de la gente bien" al mercado protegido.

| etiquetas: vivienda , vpo , alicante , corrupción
5 2 0 K 79 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 79 actualidad
antesdarle #1 antesdarle
“Se ha detectado a hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa, agentes de la Policía Local, funcionarios de la Generalitat y familiares del propio administrador de la gestora, Francisco Ordiñana.” Hay gente miserable y luego están los de esta noticia.
1 K 28
Gry #3 Gry
Esto ha ocurrido con la vivienda protegida desde hace décadas, por eso debería estar completamente prohibido venderlas, deberían ser alquiladas y con el alquiler ligado a la renta.

Por algún extraño motivo los políticos no parecen tener ningún interés en solucionarlo. :-P
0 K 18
#2 imaginateca
Esto, por desgracia, ha sido algo habitual en España desde los años 2000. Quizás, no tan bestia como lo de la noticia. Pero VPO que se entregaba y los pisos -adjudicados desde hacía años- con las persianas bajadas y sin ocupar durante los primeros años, a porrillo.
0 K 10

menéame