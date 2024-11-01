"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda

La paradoja es evidente: uno de los objetivos de la vivienda protegida es evitar la especulación, pero aquí la realidad ha dibujado un escenario distinto, donde la "gente bien" ha encontrado una oportunidad de oro. Lo que debía ser un alivio habitacional se ha convertido en el foco de un escándalo mayúsculo. Lejos de estar habitada por personas en riesgo de exclusión, la urbanización ha sido calificada como un "asalto de la gente bien" al mercado protegido.