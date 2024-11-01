El arrebato de Trump contra la UE se convierte en bendición: Europa mete el turbo a la inversión en tecnología  

La gran ola de amenazas comerciales y geopolíticas que ha impactado a la Unión Europea como un tsunami político también está causando efectos positivos, aunque está por ver si la UE realmente es capaz de hacer ponerse de acuerdo y hacer limonada.
| etiquetas: trump , ue , empresas , tecnologia , big , tech , europa , union , inversion
