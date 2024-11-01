edición general
El arrebato de Trump contra la UE se convierte en bendición: Europa mete el turbo a la inversión en tecnología  

El arrebato de Trump contra la UE se convierte en bendición: Europa mete el turbo a la inversión en tecnología  

La gran ola de amenazas comerciales y geopolíticas que ha impactado a la Unión Europea como un tsunami político también está causando efectos positivos, aunque está por ver si la UE realmente es capaz de hacer ponerse de acuerdo y hacer limonada.

#1 Mustela
"Esto, en un contexto en el que se acaba de conocer que Microsoft ha aceptado entregar claves de recuperación de discos cifrados con BitLocker al FBI si este lo requiere. BitLocker es el programa nativo de Windows para cifrar unidades."

nemeame #2 nemeame
Triste pero y era hora, por fin abren los ojos
crycom #5 crycom
#2 Es tarde y mentira, no van a hacer nada.
#6 Mustela
#5 La presión y el activismo hacen bastante. Yo por mi parte hago todo lo que puedo presionando a las instituciones dentro del ámbito educativo para que huyan de Microsoft y de toda su porquerÍA privativa.

djfern #4 djfern
Ya era hora de que dejáramos de hacer el vago acomodados bajo el ala del imperio. Al final se están dando cuenta (por fin) y de forma dolorosa de que no se podía vivir del cuento de "americanos buenos." Sigamos poniendo a dirigentes vagos y descuidados percibiendo sobres.
neuron #3 neuron
creo que somos más capaces de lo que creemos....Digo somos porque vivo en europa :-D No por que yo me pinga las pilas :troll: - Aunque podría :troll:
