Microsoft le entregó al FBI un juego de claves de cifrado de BitLocker para desbloquear los portátiles de los sospechosos [eng]

Microsoft proporcionó al FBI las claves de recuperación para desbloquear los datos cifrados en los discos duros de tres portátiles como parte de una investigación federal, según informó Forbes el viernes. Muchos ordenadores modernos con Windows utilizan un sistema de cifrado de disco completo, llamado BitLocker, que viene activado por defecto. Este tipo de tecnología debería impedir que cualquier persona, excepto el propietario del dispositivo, acceda a los datos si el ordenador está bloqueado y apagado.