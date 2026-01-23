edición general
9 meneos
21 clics
Microsoft le entregó al FBI un juego de claves de cifrado de BitLocker para desbloquear los portátiles de los sospechosos [eng]

Microsoft le entregó al FBI un juego de claves de cifrado de BitLocker para desbloquear los portátiles de los sospechosos [eng]

Microsoft proporcionó al FBI las claves de recuperación para desbloquear los datos cifrados en los discos duros de tres portátiles como parte de una investigación federal, según informó Forbes el viernes. Muchos ordenadores modernos con Windows utilizan un sistema de cifrado de disco completo, llamado BitLocker, que viene activado por defecto. Este tipo de tecnología debería impedir que cualquier persona, excepto el propietario del dispositivo, acceda a los datos si el ordenador está bloqueado y apagado.

| etiquetas: microsoft , claves bitlocker , fbi
7 2 0 K 97 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 97 actualidad
powernergia #3 powernergia
Fíate de los chinos.
1 K 26
#1 La_Conquista_Del_Mundo
Jajaja, de Microsoft me lo creo, sin leer está noticia. Desde msdos 5.0 he leído muchas noticias sobre esa empresa.
1 K 25
#2 yukatan
pues muy util el bitlocker :troll:
1 K 21
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Toma seguridad y cifrado
0 K 14

menéame