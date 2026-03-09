edición general
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos

El vídeo compartido por la eurodiputada Rima Hassan se ha viralizado con más de 15.000 compartidos y 60.000 “me gusta”. ...

| etiquetas: niza , francia , palestina
13 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 marcotolo *
tipico imbecil victimista
pd el video es un claro ejemplo de lo ridiculos que pueden llegar a ser por interes
xD xD xD
vviccio #13 vviccio *
#1 No me hace ninguna gracia, gente como esa han provocado, permitido y consentido el genocidio palestino.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Pido VAR  media
Chakotay #4 Chakotay
¡Penalty a favor del Real Madrid!
Spirito #2 Spirito
Se le parece a Inda cuando simuló una agresión y se tiró adrede al suelo.

Algunos son así de miserables.
reithor #6 reithor
So payaso
So cretino
salteado3 #11 salteado3
Miserables. Ahí matando gente y fingiendo que las víctimas son ellos.

Si existe dios vaya ojo tiene eligiendo a "su pueblo".
Alakrán_ #12 Alakrán_
Si fuera Santaolalla habría gente defendiendo que igual la agresión si ha ocurrido, que hay que esperar otros videos.
#5 Troll_hunter
el virus zionista afecta cuando menos te lo esperas
c0re #7 c0re *
Le va a dar algo al elegido de Dios.
#8 solojavi
Hay cosas que las cámaras y personas normales no podemos registrar/percibir como la energía del karma, pero que infraseres dotados de una percepción especial captan a la percepción. Veo claramente un ataque kármico que le ha hecho mucho daño :troll:
sivious #9 sivious
No me sorprenden llevan milenios haciendo lo mismo.
#10 kkjj
Luewgo dicen que dios no castiga dos veces: sionista e imbecil
