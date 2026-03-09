·
51
351
clics
351
clics
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
El vídeo compartido por la eurodiputada Rima Hassan se ha viralizado con más de 15.000 compartidos y 60.000 "me gusta".
|
etiquetas
:
niza
,
francia
,
palestina
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
marcotolo
*
tipico imbecil victimista
pd el video es un claro ejemplo de lo ridiculos que pueden llegar a ser por interes
6
K
73
#13
vviccio
*
#1
No me hace ninguna gracia, gente como esa han provocado, permitido y consentido el genocidio palestino.
0
K
11
#3
Verdaderofalso
*
Pido VAR
4
K
72
#4
Chakotay
¡Penalty a favor del Real Madrid!
1
K
23
#2
Spirito
Se le parece a Inda cuando simuló una agresión y se tiró adrede al suelo.
Algunos son así de miserables.
1
K
18
#6
reithor
So payaso
So cretino
0
K
12
#11
salteado3
Miserables. Ahí matando gente y fingiendo que las víctimas son ellos.
Si existe dios vaya ojo tiene eligiendo a "su pueblo".
0
K
12
#12
Alakrán_
Si fuera Santaolalla habría gente defendiendo que igual la agresión si ha ocurrido, que hay que esperar otros videos.
0
K
12
#5
Troll_hunter
el virus zionista afecta cuando menos te lo esperas
0
K
11
#7
c0re
*
Le va a dar algo al elegido de Dios.
0
K
11
#8
solojavi
Hay cosas que las cámaras y personas normales no podemos registrar/percibir como la energía del karma, pero que infraseres dotados de una percepción especial captan a la percepción. Veo claramente un ataque kármico que le ha hecho mucho daño
0
K
9
#9
sivious
No me sorprenden llevan milenios haciendo lo mismo.
0
K
7
#10
kkjj
Luewgo dicen que dios no castiga dos veces: sionista e imbecil
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
