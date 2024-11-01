edición general
Los problemas de Estados Unidos [ENG]

Lista enumerada, en inglés, de los principales problemas del país norteamericano.

josde #1 josde
El principal Trump y su corte de impresentables.
2
#4 veratus_62d669b4227f8
#1 El principal, para mi, el pésimo nivel educativo de gran parte de su población, su constante estado de alarma y miedo al semejante y la ignorancia que tienen sobre el resto del planeta a la par que esa tendencia a creerse el ombligo y guardian del mundo en nombre de dios....Solo eso, en mi opinion, justifica que elijan a ese tipo de personas para gobernarles
3
Fj_Bs #3 Fj_Bs
pues iba imprimirlo , pero al ver la fecha 2004 , no me sirve , en 2026 seguro esta mucho peor
1
NubisMusic #6 NubisMusic *
#3 Lo ha ido actualizando. Si te fijas en el último punto indica un añadido de 2024.
Pero en general, hoy en dia siguen teniendo los mismos problemas; y en mayor grado, como bien dices.
0
azathothruna #7 azathothruna
#3 Y pensar que mi fanatismo por gringolandia empezo a morir en 2008
Fui lento al parecer
1
azathothruna #8 azathothruna
#2 lo que dice #3 lo pone en perspectiva
1
NubisMusic #2 NubisMusic *
### 1. Armas de fuego

* En EE. UU. hay unos **200 millones de armas** y mueren unas **25.000 personas al año por disparos**.
* La tasa de muertes por armas es mucho mayor que en países como Canadá, Holanda o Reino Unido.
* También hay muchos suicidios y accidentes con armas; incluso **muere aproximadamente un niño al día** por este motivo.

### 2. Comparación internacional de homicidios

* Los homicidios con armas en EE. UU. son **mucho más numerosos** que en otros países desarrollados.
*

…   » ver todo el comentario
1
#5 dsj
Quién no querría ir a vivir a usa.

Yo creo que todo el mundo sueña con ir a esa gran nación
0

