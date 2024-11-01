·
main action
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
Lista enumerada, en inglés, de los principales problemas del país norteamericano.
etiquetas
problemas
estados unidos
américa
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
josde
El principal Trump y su corte de impresentables.
2
K
36
#4
veratus_62d669b4227f8
#1
El principal, para mi, el pésimo nivel educativo de gran parte de su población, su constante estado de alarma y miedo al semejante y la ignorancia que tienen sobre el resto del planeta a la par que esa tendencia a creerse el ombligo y guardian del mundo en nombre de dios....Solo eso, en mi opinion, justifica que elijan a ese tipo de personas para gobernarles
3
K
55
#3
Fj_Bs
pues iba imprimirlo , pero al ver la fecha 2004 , no me sirve , en 2026 seguro esta mucho peor
1
K
24
#6
NubisMusic
*
#3
Lo ha ido actualizando. Si te fijas en el último punto indica un añadido de 2024.
Pero en general, hoy en dia siguen teniendo los mismos problemas; y en mayor grado, como bien dices.
0
K
14
#7
azathothruna
#3
Y pensar que mi fanatismo por gringolandia empezo a morir en 2008
Fui lento al parecer
1
K
24
#8
azathothruna
#2
lo que dice
#3
lo pone en perspectiva
1
K
24
#2
NubisMusic
*
###
1. Armas de fuego
* En EE. UU. hay unos **200 millones de armas** y mueren unas **25.000 personas al año por disparos**.
* La tasa de muertes por armas es mucho mayor que en países como Canadá, Holanda o Reino Unido.
* También hay muchos suicidios y accidentes con armas; incluso **muere aproximadamente un niño al día** por este motivo.
###
2. Comparación internacional de homicidios
* Los homicidios con armas en EE. UU. son **mucho más numerosos** que en otros países desarrollados.
*
…
» ver todo el comentario
1
K
17
#5
dsj
Quién no querría ir a vivir a usa.
Yo creo que todo el mundo sueña con ir a esa gran nación
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
