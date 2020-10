¿Por qué Google Classroom se ha convertido en el "aula virtual" por excelencia de los docentes españoles?

Crítica sobre el producto para escuelas del gigante tecnológico que resulta ser ampliamente difundido y por el que algunos damos serias advertencias para no utilizar. "Es imposible, sacando el tema de conversación, que no haya algún docente en todos los centros educativos (cuando no nos encontramos con el caso de que sea todo el Claustro) que no esté usando Google Classroom. Y eso es algo que, al menos si se analiza objetivamente bajo criterios técnicos o pedagógicos, no tiene ningún sentido."