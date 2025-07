Elisa Mouliaá: "El día que denuncié a Errejón, el universo me habló. No con palabras, sino con una señal tan sutil como imposible de ignorar"

Dos motos. Dos matriculas.. CON EL MISMO NÚMERO: 8278. No entendí nada, pero lo sentí todo. Horas después, miré el significado. 8278 suma 7. Ese día, 25/10/2024, también sumaba 7. Y entonces lo vi claro. El 7 es el número del alma, del despertar, de los que no se callan. Del silencio que arde y de la verdad que es incapaz de sostenerse más sola. No fue coincidencia, fue el cielo susurrando: “No tengas miedo. Estás protegida. Esta vez, la luz camina contigo. Sigue..”