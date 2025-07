La diputada Noelia Núñez (PP) admite ahora que no tiene títulos universitarios: “Una equivocación”

No es politóloga. Ni abogada. Ni filóloga. No tiene ninguna titulación universitaria. Noelia Núñez, diputada del PP por Madrid, alto cargo de Alberto Núñez Feijóo en Génova y figura en auge en el partido al ser encumbrada por Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este martes, pasadas las once de la noche, que no llegó a finalizar ninguno de sus estudios, tal y como ella misma había enviado al Congreso de los Diputados y a diferentes organismos.