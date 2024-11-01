edición general
¡Buenas noticias! Ministerio austriaco reemplaza a Microsoft por Nextcloud [eng]

Los gobiernos europeos han ido abandonando progresivamente su dependencia de las ofertas tecnológicas extranjeras, impulsados en gran medida por la preocupación por la soberanía de los datos y el cumplimiento de la normativa. Países como Alemania y Dinamarca ya han tomado medidas para reducir su dependencia de Microsoft y otros proveedores de nube extranjeros, optando en su lugar por alternativas de código abierto que mantienen los datos sensibles dentro de sus fronteras.

Torrezzno #1 Torrezzno
A ver cuando España se anima que para eso tenemos oposiciones a informático del estado
Olepoint #2 Olepoint
¿ En serio, prueba de 1 hora ? xD xD xD xD xD xD xD xD xD  media
sxentinel #3 sxentinel
#2 Yo he visto hasta de media hora... Son demos guiadas que agendas para que te muestren el servicio y veas si lo que te ofrecen te interesa.
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 nextcloud es open source:
github.com/nextcloud/server

Tu mismo puedes instalar tu servidor. Respecto a su modelo sass, si, también pienso que lo de la hora es ridículo
wildseven23 #5 wildseven23
#2 Como te han dicho, Netxcloud es open source. Si quieres pagar por el alojamiento, lo haces. Si no, puedes montarte tu propio servidor en minutos.

Yo lo tengo en una Raspberry enchufado al router de casa, y con un disco duro externo, y va de puta maravilla.
#6 vituwaf
Esto no es suficiente.

Además hay que financiar a esas alternativas para que hagan algo similar a la suite de Microsoft, que por ahora no lo hacen.
