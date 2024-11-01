¡Buenas noticias! Ministerio austriaco reemplaza a Microsoft por Nextcloud [eng]

Los gobiernos europeos han ido abandonando progresivamente su dependencia de las ofertas tecnológicas extranjeras, impulsados en gran medida por la preocupación por la soberanía de los datos y el cumplimiento de la normativa. Países como Alemania y Dinamarca ya han tomado medidas para reducir su dependencia de Microsoft y otros proveedores de nube extranjeros, optando en su lugar por alternativas de código abierto que mantienen los datos sensibles dentro de sus fronteras.