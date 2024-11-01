¡Buenas noticias! Ministerio austriaco reemplaza a Microsoft por Nextcloud [eng]

Los gobiernos europeos han ido abandonando progresivamente su dependencia de las ofertas tecnológicas extranjeras, impulsados en gran medida por la preocupación por la soberanía de los datos y el cumplimiento de la normativa. Países como Alemania y Dinamarca ya han tomado medidas para reducir su dependencia de Microsoft y otros proveedores de nube extranjeros, optando en su lugar por alternativas de código abierto que mantienen los datos sensibles dentro de sus fronteras.
Tu mismo puedes instalar tu servidor. Respecto a su modelo sass, si, también pienso que lo de la hora es ridículo
Yo lo tengo en una Raspberry enchufado al router de casa, y con un disco duro externo, y va de puta maravilla.
Además hay que financiar a esas alternativas para que hagan algo similar a la suite de Microsoft, que por ahora no lo hacen.