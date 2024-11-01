edición general
26 meneos
39 clics
La esposa de la víctima del ICE en Mineápolis: "Nosotras teníamos silbatos. Ellos, armas"

La esposa de la víctima del ICE en Mineápolis: "Nosotras teníamos silbatos. Ellos, armas"

"Estábamos criando a nuestro hijo para que creyera que, sin importar de dónde vengas o cómo seas, todos merecemos compasión y amabilidad. Renee vivía esta creencia todos los días", explicó sobre el hijo menor de ambas.

| etiquetas: esposa , víctima , ice , mineápolis , nosotras , silbatos , ellos , armas
21 5 0 K 255 actualidad
9 comentarios
21 5 0 K 255 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
32 muertos el año pasado, un récord para el ICE, pero han tenido que matar a una mujer norteamericana para que se arme el quilombo
www.meneame.net/m/CamisaParda/2025-fue-ano-mas-mortifero-ice-dos-decad

Sin contar los miles de desaparecidos de Alligator Alcatraz

Recordemos que el ICE actúan en muchos casos con la cara tapada y sin identificación y que varios jueces ha tenido que obligarles a ir destapados, identificados y grabando con sus cámaras corporales
9 K 148
azathothruna #2 azathothruna
Esposa...
Ya sabia que no la mataron por ser "inmigrante"
La mataron por ser LGTBQI+ :wall:
0 K 18
BlackDog #6 BlackDog
#2 Te crees eso enserio?
0 K 7
Mangione #8 Mangione *
#7 ¿qué sentís al ser mentirosos fascistas traidores a la humanidad?, ¿os duele?, ¿os da placer traicionar a vuestra especie?
1 K 16
#9 muerola
#7 efectivamente no es enfrentamiento, igual no sabes lo que significa enfrentamiento
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Una madre de familia yendo a enfrentarse al ICE, eso si que no me lo esperaba
1 K 10
azathothruna #4 azathothruna
#3 No se por que ahora me viene a la cabeza esas 3 ciudades en las montañas centrales de Essos, que paran tanto a los dothraki como a los jhogos nai
0 K 18
Mangione #5 Mangione
#3 ¿Cual fue el "enfrentamiento"?
Eres un bulero fascista.
2 K 28
BlackDog #7 BlackDog
#5 Supongo que poner tu coche en diagonal en la carretera para evitar que pasen no es enfrentamiento, supongo que cuando te dicen que bajes del coche darte a la fuga golpeando con el coche a un federal no es enfrentamiento
1 K 5

menéame