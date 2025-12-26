“No susceptible de derivación hospitalaria”: la frase que condenó a 7291 personas

Yolanda Sanz, vecina de Collado Villalba, relata la muerte de su madre en una residencia de Torrelodones durante la pandemia, tras figurar en su informe médico la frase “no susceptible de derivación hospitalaria”. En la entrevista recuerda quién era su madre, cómo vivió aquellos días y el impacto de los "protocolos de la verguenza" aplicados en residencias de mayores.
Lo que no entiendo es por qué trató de eludir la responsabilidad culpando a Iglesias, sabiendo que sus votantes no consideran un motivo para dejar de votar al PP las muertes con las que acostumbran a acompañar su gestión. Es más, consiguió dejarles en evidencia porque los miserables pasaron de pedir la cabeza de Iglesias a diluir la responsabilidad con un "pasó en todos lados".