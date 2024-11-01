·
25

75
clics
Josu Jon Imaz (Repsol) se postra ante Donald Trump
El expresidente del PNV presenta a la compañía de energía fósil como punta de lanza del extractivismo corporativo tras la intervención militar estadounidense en el país caribeño.
|
etiquetas
:
trump
,
pnv
,
repsol
,
josu jon imaz
20
5
1
K
329
actualidad
8 comentarios
20
5
1
K
329
actualidad
#3
Supercinexin
Estaba esperando desde ayer que me enteré que se reunían los petroleros con Zanahorio un artículo patrio contándome la actuación del bueno de Josu
No he quedado defraudado. El gran capital, siempre al servicio de las tiranías fascistas
11
K
147
#1
antesdarle
Repsol ya no le quedaba nada de decencia después de lo de YPF en Argentina o en derrame del petróleo en Perú
2
K
46
#6
j3j3j3j3
*
" El mensaje es claro: Venezuela dejará de controlar sus propios recursos naturales, y serán las corporaciones —con Washington como garante militar— quienes dictarán los términos de la explotación.
"
... como iba eso de la libertad y democracia y todo eso ...
La estrategia para disuadir la
colonizacion
inversión en petróleo es sencilla: garantizar, mediante el sabotaje constante, que el coste de mantener cada nuevo metro de tubería supere su beneficio. Así el cálculo económico se invierte y para los locales es un win win , de dia se contrata para reponer y de noche se sabotea para joder
3
K
40
#5
Mangione
Las petroleras usanas le dijeron a Trump que poco se puede hacer en la inestabilidad jurídica actual, pero ahí estaban
los traidores de siempre,
para agacharse aun más que los fascistas capitalistas estadounidenses.
2
K
36
#4
Jesucripto
Los que sacuden el nogal y los que recogen las nueces.
1
K
24
#2
endy
Del PNV a Repsol. Seguro que era un experto en llevárselo crudo y por eso lo pusieron allí
1
K
19
#7
fofito
Es que esos incentivos no se pagan solos
0
K
11
#8
Macnulti_reencarnado
*
Panfleto a la altura de la inteligencia de sus lectores. Y ahora, además, muro de pago. Una pena que no entre en mi ideología negativizar noticias.
Edito: he vuelto a entrar y ahora sí puedo leerla. Le he regalado dos clics al panfleto del moñetas.
2
K
0
