Josu Jon Imaz (Repsol) se postra ante Donald Trump

Josu Jon Imaz (Repsol) se postra ante Donald Trump

El expresidente del PNV presenta a la compañía de energía fósil como punta de lanza del extractivismo corporativo tras la intervención militar estadounidense en el país caribeño.

Supercinexin #3 Supercinexin
Estaba esperando desde ayer que me enteré que se reunían los petroleros con Zanahorio un artículo patrio contándome la actuación del bueno de Josu :popcorn:

No he quedado defraudado. El gran capital, siempre al servicio de las tiranías fascistas :-)
antesdarle #1 antesdarle
Repsol ya no le quedaba nada de decencia después de lo de YPF en Argentina o en derrame del petróleo en Perú
#6 j3j3j3j3 *
" El mensaje es claro: Venezuela dejará de controlar sus propios recursos naturales, y serán las corporaciones —con Washington como garante militar— quienes dictarán los términos de la explotación."
... como iba eso de la libertad y democracia y todo eso ...

La estrategia para disuadir la colonizacion inversión en petróleo es sencilla: garantizar, mediante el sabotaje constante, que el coste de mantener cada nuevo metro de tubería supere su beneficio. Así el cálculo económico se invierte y para los locales es un win win , de dia se contrata para reponer y de noche se sabotea para joder
Mangione #5 Mangione
Las petroleras usanas le dijeron a Trump que poco se puede hacer en la inestabilidad jurídica actual, pero ahí estaban los traidores de siempre, para agacharse aun más que los fascistas capitalistas estadounidenses.
#4 Jesucripto
Los que sacuden el nogal y los que recogen las nueces. :troll:
#2 endy
Del PNV a Repsol. Seguro que era un experto en llevárselo crudo y por eso lo pusieron allí
fofito #7 fofito
Es que esos incentivos no se pagan solos
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado *
Panfleto a la altura de la inteligencia de sus lectores. Y ahora, además, muro de pago. Una pena que no entre en mi ideología negativizar noticias.
Edito: he vuelto a entrar y ahora sí puedo leerla. Le he regalado dos clics al panfleto del moñetas.
