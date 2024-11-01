La querella de Hazte Oír contra Zapatero sigue el 'modelo Peinado': noticias en medios ultras e insinuaciones sin contrastar

Publicaciones en medios ultras e insinuaciones de enriquecimiento ilícito sin acreditar conforman la querella de la asociación ultraderechista Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite, pese a la carencia de cualquier indicio, por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Ha sido admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, al frente del Juzgado Central 6.