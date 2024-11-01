edición general
La querella de Hazte Oír contra Zapatero sigue el 'modelo Peinado': noticias en medios ultras e insinuaciones sin contrastar

Publicaciones en medios ultras e insinuaciones de enriquecimiento ilícito sin acreditar conforman la querella de la asociación ultraderechista Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite, pese a la carencia de cualquier indicio, por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Ha sido admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, al frente del Juzgado Central 6.

etiquetas: rodríguez zapatero , hazte oír , juez peinado , justicia corrupta
Comentarios destacados:        
Desideratum
En la querella se indica que, esos contactos de Zapatero, "permiten sostener, a efectos indiciarios, que existía una relación de afinidad, confianza y cooperación que trascendía la mera cortesía institucional. Y, por tanto, se convirtió en un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Nicolás Maduro y su gobierno, incluidas las delictivas perseguidas penalmente por las autoridades y tribunales norteamericanos".

Hay que ser un juez muy parcial, potencial prevaricador, bastante corrupto y con ideología de extrema derecha tonteando con el golpismo duro, el de los tanques en la calle, para proceder a inventarse una realidad demencialmente surrealista y así poder marear a Zapatero durante años.
6
sotillo
#1 Es que con ese argumento se puede procesar a cualquiera algo que se supone ilegal
1
comadrejo
El proceder de la injusticia al servicio de la campaña política. Luego que si putinoski y su maquinaria actúa así.
4
cocolisto
La mafia judicial y fascista no para.Es el único trabajo que saben hacer se mueven como pez en el agua con su teoría jurídica favorita que es la basura.
2
Marisadoro
#6 No decir el nombre del pais puede dar lugar a confusiones.
2
pepel
Estaba almorzando en un bar y lo escuché en la mesa de al lado.
0
Supercinexin
Si funciona, no lo toques.
0
alcama
Sí, la relación de Zapatero con el régimen venezolano es todo invención de Hazte Oír, nunca ha ocurrido. Circulen
6
PeterDry
#2 ¿ Pero esa relación es delictiva ? ¿ Tienes pruebas ? ¿ O es como la de Maduro como el líder del Cartel de los Soles? inventada.
5
alcama
#5 ¿Colaborar con un régimen basado en la tiranía, el fraude electoral, la represión, etc a cambio de dinero, es delictivo? No se...
14
Dene
#5 ni caso, no merece discutir con una pared.. están aquí para soltar su argumentario y ya
1
Kantinero
Hazte Oir, Manos Limpias, no me cabe duda, detrás de ellos manejando los tiempos y la pasta esta la basura mediática de derechas que necesita como el agua titulares apoteósicos contra el gobierno, poco importa que sus denuncias sean verdad o mentira.
Lo de la justicia en general y determinados jueces en particular siguiéndoles el juego, eso ya lo que pienso de ella no es publicable
No los veréis con los muertos de Mazón, Yuso o Bonilla
0
sotillo
Si ya tiene una mina de oro, no necesita más dinero, ni que fuera Aznar
0
pedrario
Errónea/sensacionalista.

El artículo intenta hacer creer que las querellas como las que intruye Peinado se basan en artículos de prensa, sin más, y eso es absolutamente falso. La denuncia se basaba en artículos que REFERENCIABNAN DOCUMENTACIÓN contrastable, como contratos públicos, cartas, etc.

En el caso de la de ZP no sé en qué se basa, pero este artículo ya habla de algunos elementos como la acusación de la fiscalía en EEUU en la que parece que figura >…   » ver todo el comentario
0
luckyy
colaborar con un régimen asesino como tú haces sí que ves delictivo
0
DonNadieSoy
que ves ¿El dedo o la luna?  media
0
aupaatu
Otro alto dirigente del cartel de los Soles por la mañana y de Tralletas por las tardes.
0
CharlesBrowson
bueno ya veremos, y si, en un futuro tambien habra que sentarse a hablar del papel complice de la prensa, periodistas y tertulianos ejerciendo de sicariato de un lado y otro.
0
oceanon3d
#8 ¿De uno y otro lado?

xD xD xD xD xD xD

Una batalla extremadamente desequilibrada camarada ¿no lo crees tu?
2
sotillo
#12 Todos son iguales y el que pueda hacer que haga son el único programa político de la derecha, donde no hay…
0
utópicotipico
Otro al que se quieren llevar "pa'lante"
0
sotillo
#10 Yo creo que les dolió tanto que Zapatero le salvara parte de la anterior campaña a Sánchez que están poniendo remedio antes de otra herida, con todo tengo ganas de ver a Zapatero en la comisión del Senado, me da que va a ser un repartir hostias como panes a toda esa deficiencia intelectual con la que se presenta una y otra vez la derecha en estas representaciones
1
utópicotipico
#20 la verdad que con la derecha actual de este pais, Zapatero no tiene ni para empezar
0

