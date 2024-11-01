La querella de Hazte Oír contra Zapatero sigue el 'modelo Peinado': noticias en medios ultras e insinuaciones sin contrastar

Publicaciones en medios ultras e insinuaciones de enriquecimiento ilícito sin acreditar conforman la querella de la asociación ultraderechista Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite, pese a la carencia de cualquier indicio, por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Ha sido admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, al frente del Juzgado Central 6.
| etiquetas: rodríguez zapatero , hazte oír , juez peinado , justicia corrupta
Hay que ser un juez muy parcial, potencial prevaricador, bastante corrupto y con ideología de extrema derecha tonteando con el golpismo duro, el de los tanques en la calle, para proceder a inventarse una realidad demencialmente surrealista y así poder marear a Zapatero durante años.
Lo de la justicia en general y determinados jueces en particular siguiéndoles el juego, eso ya lo que pienso de ella no es publicable
No los veréis con los muertos de Mazón, Yuso o Bonilla
El artículo intenta hacer creer que las querellas como las que intruye Peinado se basan en artículos de prensa, sin más, y eso es absolutamente falso. La denuncia se basaba en artículos que REFERENCIABNAN DOCUMENTACIÓN contrastable, como contratos públicos, cartas, etc.
En el caso de la de ZP no sé en qué se basa, pero este artículo ya habla de algunos elementos como la acusación de la fiscalía en EEUU en la que parece que figura >… » ver todo el comentario
Una batalla extremadamente desequilibrada camarada ¿no lo crees tu?