Adrián Pérez Seguí y Ricardo Moreno, los dos detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra

Adrián es simpatizante de VOX, tiene 30 años y trabaja en una empresa dedicada a la protección contra incendios. Desde su cuenta de Instagram lanzó más de 300 mensajes a Ione Belarra con amenazas y contenidos vejatorios y deshumanizantes. Ricardo amenazaba a Belarra con mensajes como: “Cacho puta ojalá te coma un cáncer so zorra de izquierdas” o “El día que te vea por Madrid te meto un tiro en la cabeza feminazi comunista de mierda”. El de Ione es el último capítulo de un acoso que sufren muchas mujeres feministas en nuestro país.