edición general
35 meneos
124 clics

Adrián Pérez Seguí y Ricardo Moreno, los dos detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra

Adrián es simpatizante de VOX, tiene 30 años y trabaja en una empresa dedicada a la protección contra incendios. Desde su cuenta de Instagram lanzó más de 300 mensajes a Ione Belarra con amenazas y contenidos vejatorios y deshumanizantes. Ricardo amenazaba a Belarra con mensajes como: “Cacho puta ojalá te coma un cáncer so zorra de izquierdas” o “El día que te vea por Madrid te meto un tiro en la cabeza feminazi comunista de mierda”. El de Ione es el último capítulo de un acoso que sufren muchas mujeres feministas en nuestro país.

| etiquetas: ione belarra , acoso , feministas , amenazas , delito de odio
29 6 0 K 283 actualidad
5 comentarios
29 6 0 K 283 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por comentarios más suaves se han cerrado periódicos y encarcelado gente. Como se nota que la justicia de este país para algunas cosas le cuesta meter mano.
8 K 129
#2 mcfgdbbn3
#1: A ver, no nos aceleremos: ¿Usaban #títeres, lo decían rapeando...? Hay que empezar por ahí.
6 K 92
#3 Toponotomalasuerte
#1 yo no voy a protestar por qué se les coja, se les juzgue y se les condene. Pero algo estamos haciendo muy mal como sociedad si está gente a calzón quitado no siente vergüenza y se siente impune haciendo este tipo de cosas. Callamos demasiado. A esta gente hay que señalarla y apestarla socialmente.
1 K 22
#4 XXguiriXX
Vaya sementales, nunca falla xD
0 K 14
#5 omega7767
que comentarios tan desagradables y aterradores.

yo dejaba la política
0 K 11

menéame