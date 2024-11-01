edición general
¡Disparados...!  

Viñeta de Ferran Martín y la paradoja del surtidor de gasolina

Moderdonia #2 Moderdonia
No suelo presumir de que voy a sitios caros, pero ayer estuve en una gasolinera.
omegapoint #1 omegapoint *
yo que peino canas, recuerdo cuando la gasolina subía 2 pesetas y la gente hacia largas colas para llenar el deposito. Incluso se hacían huelgas por el precio de la gasolina.

1992 subida de 8.6 pesetas. Abría telediarios y la gente estaba encabronada.

Hoy sube el precio un 60% en una semana y la gente no dice ni pio.
tommyx #3 tommyx
#1 antes se acercaba a las 100 pesetas por litro y era un puto drama... Suerte que entro el euro :troll:
omegapoint #5 omegapoint
#3 es euro que puso la gasolina a 1.80€ en 1 año xD xD xD
Findeton #6 Findeton
#1 Y yo recuerdo a todos que las bajadas de impuestos sí bajarían el precio de la gasolina. Porque de hecho la diferencia en el precio de la gasolina entre diferentes países básicamente se explica con la diferencia de impuestos.
vviccio #4 vviccio *
Algunos privilegiados se librarán de esto porque tienen un Tesla y paneles solares en su casoplón comprados con subvenciones públicas.
Aunque no lo tuvieran también les daría igual pagar esa calderilla.
