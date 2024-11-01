·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8485
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
11240
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
6083
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
3885
clics
Ganamos a ChatControl!
4731
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
más votadas
480
Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk
472
Wyoming sugiere cambiar el nombre del libro de Mayor Oreja de 'Una verdad incómoda' a "'Una mentira de mierda'"
363
El Ministerio de Defensa compra para Felipe VI y por un millón de euros el último velero de regatas que ganó la Copa del Rey en Palma
251
La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
334
Ganamos a ChatControl!
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
43
meneos
1747
clics
¡Disparados...!
Viñeta de Ferran Martín y la paradoja del surtidor de gasolina
|
etiquetas
:
viñeta
,
disparados
,
ferran martín
25
18
0
K
429
cultura
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
18
0
K
429
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Moderdonia
No suelo presumir de que voy a sitios caros, pero ayer estuve en una gasolinera.
3
K
49
#7
MiguelDeUnamano
#2
1
K
27
#1
omegapoint
*
yo que peino canas, recuerdo cuando la gasolina subía 2 pesetas y la gente hacia largas colas para llenar el deposito. Incluso se hacían huelgas por el precio de la gasolina.
1992 subida de 8.6 pesetas. Abría telediarios y la gente estaba encabronada.
Hoy sube el precio un 60% en una semana y la gente no dice ni pio.
2
K
30
#3
tommyx
#1
antes se acercaba a las 100 pesetas por litro y era un puto drama... Suerte que entro el euro
0
K
8
#5
omegapoint
#3
es euro que puso la gasolina a 1.80€ en 1 año
0
K
11
#6
Findeton
#1
Y yo recuerdo a todos que las bajadas de impuestos sí bajarían el precio de la gasolina. Porque de hecho la diferencia en el precio de la gasolina entre diferentes países básicamente se explica con la diferencia de impuestos.
0
K
10
#4
vviccio
*
Algunos privilegiados se librarán de esto porque tienen un Tesla y paneles solares en su casoplón comprados con subvenciones públicas.
Aunque no lo tuvieran también les daría igual pagar esa calderilla.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
1992 subida de 8.6 pesetas. Abría telediarios y la gente estaba encabronada.
Hoy sube el precio un 60% en una semana y la gente no dice ni pio.
Aunque no lo tuvieran también les daría igual pagar esa calderilla.