edición general
2 meneos
22 clics
Casi todas las motos del mundo usan el mismo tipo de chasis. Fue idea de un ingeniero español al que tomaron por loco

Casi todas las motos del mundo usan el mismo tipo de chasis. Fue idea de un ingeniero español al que tomaron por loco

En el mundo de la moto hay autoridades. Y luego está Antonio Cobas. Pero empecemos por lo terrenal, para que muchos entiendan de quién hablamos

| etiquetas: motos , chasis , cobas
2 0 0 K 19 tecnología
sin comentarios
2 0 0 K 19 tecnología

menéame