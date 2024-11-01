·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8619
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
6124
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
4284
clics
Ganamos a ChatControl!
3621
clics
¡Disparados...!
4088
clics
El cántico de los aficionados turcos sobre Pedro Sánchez antes del partido contra el Rayo Vallecano
más votadas
359
La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
515
Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk
495
Wyoming sugiere cambiar el nombre del libro de Mayor Oreja de 'Una verdad incómoda' a "'Una mentira de mierda'"
388
El Ministerio de Defensa compra para Felipe VI y por un millón de euros el último velero de regatas que ganó la Copa del Rey en Palma
386
Masacre israelí en la antigua playa 'dorada' de Beirut: "¿Por qué asesinan a gente pobre que no tiene ni una casa para esconderse
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
30
meneos
372
clics
Invitando a salir a la gente al azar en Teherán: una mirada a la vida cotidiana que rara vez ves en las noticias
Invitando a salir a la gente al azar en Teherán: una mirada a la vida cotidiana que rara vez ves en las noticias
|
etiquetas
:
invitando
,
gente
,
teherán
,
vida
24
6
0
K
457
ocio
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
6
0
K
457
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Dakaira
#5
estás muy informado ,cuéntanos más.
4
K
61
#1
maldia
Tal vez sea solamente yo, pero no creía que vivian así. Soy un paleto por lo que veo.
4
K
60
#2
Dakaira
#1
hay otra opción y es que seamos esclavos de la propaganda. Vemos lo que nos dejan ver.
Generalmente cosas horribles, que no dudo que pasen. Pasan.
Pero solo tenemos la visión que nos permiten.
Cuando EEUU cerró tik tok ahí, la peña se pasó a la otra china. Mucha gente en estados unidos alucinaban porque no vivían como en el siglo VI.
8
K
137
#5
Barney_77
#2
Claro, porque esto que ves ahí es veraz y libre de propaganda...
1
K
28
#7
DotorMaster
#5
la sutil diferencia es que una propaganda pretende lanzar bombas y la otra está en contra de hacerlo
0
K
11
#3
haprendiz
#1
No creo, a la gran mayoría nos pasa lo mismo.
La imagen que reflejan los medios de estos países está muy sesgada, así tendremos menos escrúpulos cuando bombardeen y asesinen a personas que perfectamente podrías cruzarte por tu barrio.
7
K
83
#8
Don_Pixote
#1
a ver, es el centro de Teheran, ahora vete a un pueblo perdido en medio de Iran o una ciudad no relevante
Como comparar Madrid , con mi pueblo en Soria
3
K
46
#11
Cabre13
#1
No es culpa tuya, se habla tanto de occidente frente a "los otros" y se usan imágenes tan sesgadas en las noticias que da la impresión de que hay países poblados exclusivamente por hombres barbudos vistiendo raro y gritando enfadados.
Luego ves vídeos que no son de noticias de actualidad y ves que en las ciudades hay jóvenes haciendo deporte, que tienen grupos de música, que viven en pisos normales, que se graban haciendo chorradas para redes sociales...
Es lo que tiene la…
» ver todo el comentario
1
K
22
#13
LázaroCodesal
#1
Hay miles de videos similares
Tengo varios amigos que han ido allí y cuentan lo mismo. Es mas, se liga bastante siendo extranjeros y curiosamente son ellas que llevan la iniciativa y te dan su Instagram y cosas similares. Se hacen muchas fiestas en casas y les encanta que asistas y eres el centro de atención......evidentemente no es lo mismo en ciudades que en pueblos del interior pero igual que en cualquier lugar del mundo.
Algún pesado te da la vara con el tema religioso pero aquí hay…
» ver todo el comentario
1
K
18
#4
capitan.meneito
Qué solo estoy
2
K
42
#10
Arzak_
Vaya por Dios, pobrecitas ellas llevando el hiyab obligatorio. Trump tiene que ir a liberarlas.
2
K
42
#12
Un_señor_de_Cuenca
*
No he viajado todo lo que me gustaría, pero en general allá donde he estado, la gente ha sido amable (menos en las grandes ciudades donde todo el mundo va a lo suyo).
Diría que todo el mundo es igual, salvo cuatro fanáticos. Lo que quiere la gente es vivir tranquila, pasar buenos ratos con su familia y sus amigos, y tener dinero suficiente para comer bien y darse caprichillos. Vamos, vivir.
Tengo un vecino iraní y tanto él como su familia son gente encantadora, siempre que pueden echan una…
» ver todo el comentario
3
K
33
#14
LázaroCodesal
#12
joder...ibas muy bien ...hasta que empezaste a pedir penas de muerte
0
K
7
#15
Un_señor_de_Cuenca
*
#14
Ya, siento herir los sentimientos de algunos. No sé, llámame poco empático, pero quien ordena y ejecuta ataques y mata a miles de civiles, no tiene empacho en volar por los aires a niños y destrozar la vida de gente inocente no me evoca ningún sentimiento positivo.
Vamos, que si mañana me dicen que a los que he nombrado les ha dado un ictus y se han quedado en el sitio, tengo la completa seguridad de que el mundo sería un lugar mejor.
Añado para los que enseguida hacen bandos: cuando he estado en EE.UU. también la gente en general me ha parecido amabilísima y cordial.
0
K
16
#9
ElBeaver
9 millones en esa ciudad , no son ejemplo de nada
0
K
7
#16
ollomol
Ojalá llegue a portada !!! Sería muy didáctico para muchos, estoy convencido
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Generalmente cosas horribles, que no dudo que pasen. Pasan.
Pero solo tenemos la visión que nos permiten.
Cuando EEUU cerró tik tok ahí, la peña se pasó a la otra china. Mucha gente en estados unidos alucinaban porque no vivían como en el siglo VI.
La imagen que reflejan los medios de estos países está muy sesgada, así tendremos menos escrúpulos cuando bombardeen y asesinen a personas que perfectamente podrías cruzarte por tu barrio.
Como comparar Madrid , con mi pueblo en Soria
Luego ves vídeos que no son de noticias de actualidad y ves que en las ciudades hay jóvenes haciendo deporte, que tienen grupos de música, que viven en pisos normales, que se graban haciendo chorradas para redes sociales...
Es lo que tiene la… » ver todo el comentario
Tengo varios amigos que han ido allí y cuentan lo mismo. Es mas, se liga bastante siendo extranjeros y curiosamente son ellas que llevan la iniciativa y te dan su Instagram y cosas similares. Se hacen muchas fiestas en casas y les encanta que asistas y eres el centro de atención......evidentemente no es lo mismo en ciudades que en pueblos del interior pero igual que en cualquier lugar del mundo.
Algún pesado te da la vara con el tema religioso pero aquí hay… » ver todo el comentario
Diría que todo el mundo es igual, salvo cuatro fanáticos. Lo que quiere la gente es vivir tranquila, pasar buenos ratos con su familia y sus amigos, y tener dinero suficiente para comer bien y darse caprichillos. Vamos, vivir.
Tengo un vecino iraní y tanto él como su familia son gente encantadora, siempre que pueden echan una… » ver todo el comentario
Vamos, que si mañana me dicen que a los que he nombrado les ha dado un ictus y se han quedado en el sitio, tengo la completa seguridad de que el mundo sería un lugar mejor.
Añado para los que enseguida hacen bandos: cuando he estado en EE.UU. también la gente en general me ha parecido amabilísima y cordial.