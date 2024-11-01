El Primer Ministro de España aboga por el fin del derecho a veto en la ONU y crítica a EEUU por los conflictos globales [ENG]

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió el miércoles reformas en el sistema de las Naciones Unidas, incluida la eliminación del derecho de veto en el Consejo de Seguridad para hacerlo más representativo.
| etiquetas: españa , onu , eeuu , pedro sánchez
Aznar debe estar muriéndose de envidia.
Desencadenado--> Desatado
#5 si, pero que no deja de ser un país poco influyente o estratégicamente importante, más allá de que la postura sea un comienzo que señor pague en otros líderes. Es curioso lo de Pakistán porque, hoy mismo, mis oficinas están al lado de un local que lo gestiona un pakistaní, al preguntarle en la calle qué tal su familia en lahore. Ha empezado a hablar de geopolítica, alabando a “petro sanchez” jjj
La bilis iba a ser nuestro principal producto nacional
#12
Solo por las risas pagaría
Y una vez sea la superpotencia, no lo va a necesitar porque harán un bypass a la ONU. La ONU no encaja con la mentalidad china, que es jerárquica. Cuando están abajo, se adaptan y tratan de no generar problemas; cuando están arriba, esperan que seas tu quien se adapte a lo que ellos digan y que no generes problemas. Y llegado el momento tendrán el ejército más poderoso del mundo para asegurarse de que lo haces.
Espera no, eso significaría que los países pobres tendrían más representación
Este hombre está dejando buenas frases para la historia.
La única forma de poder llevarlo a cabo sería empezar por debilitar lo suficiente a EEUU como para forzarle a negociar. Y aún así los demás países con capacidad de veto no querrán. A lo mejor se puede ir modificando con cosas del tipo: necesitar 2 vetos al menos para ciertas decisiones o no permitir veto en otras.
Pero vamos, que mientras haya unos países con mucho más poder que el resto, poco futuro tiene. Y aunque ahora caiga EEUU, luego vendrá China. No sé si habrá ventana de oportunidad entre uno y otro.
Fácil.