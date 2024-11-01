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El Primer Ministro de España aboga por el fin del derecho a veto en la ONU y crítica a EEUU por los conflictos globales [ENG]

El Primer Ministro de España aboga por el fin del derecho a veto en la ONU y crítica a EEUU por los conflictos globales [ENG]

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió el miércoles reformas en el sistema de las Naciones Unidas, incluida la eliminación del derecho de veto en el Consejo de Seguridad para hacerlo más representativo.

| etiquetas: españa , onu , eeuu , pedro sánchez
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44 comentarios
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Comentarios destacados:            
Mediorco #1 Mediorco *
Joer, me parece que nunca hemos tenido a un representante tan influyente como Pedro Sánchez. Va a por todas el tío.

Aznar debe estar muriéndose de envidia.
58 K 523
Iruñakis #3 Iruñakis
#1 está desencadenado, de todos modos, espero que no esté solo en este como en otras posiciones a nivel de naciones unidas y comunidad europea, quienes tienen derecho a veto son demasiado influyentes como para permitir que vega este mindundi de un país que ni lo sitúan en el mapa y les diga que no y que tienen que hacer.
2 K 35
Mediorco #4 Mediorco *
#3 Desencadenado --> Desatado
4 K 48
Iruñakis #10 Iruñakis
#4 :palm: me salió por lo de django, ties razón .

#5 si, pero que no deja de ser un país poco influyente o estratégicamente importante, más allá de que la postura sea un comienzo que señor pague en otros líderes. Es curioso lo de Pakistán porque, hoy mismo, mis oficinas están al lado de un local que lo gestiona un pakistaní, al preguntarle en la calle qué tal su familia en lahore. Ha empezado a hablar de geopolítica, alabando a “petro sanchez” jjj
2 K 29
#37 enterado
#10 En serio ,dejar de decir eso no somos una potencia militar ,pero influyentes comparados con otros países ...un rato.
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Ratef #5 Ratef
#3 Ese periódico es de Pakistán. El mensaje ha llegado a Karachi.
2 K 44
#19 lawerka
#5 A los que leen ese periódico en Karachi para otra cosa que no sean las esquelas
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Varlak #26 Varlak
#3 los últimos años me han enseñado que si el perro se echa un órdago es porque tiene buena mano. Ten en cuenta que Trump lleva tiempo intentando decir que la ONU no sirve para nada y desacreditarla, desapuntarse de organismos internacionales, etc.
1 K 16
#34 enterado
#3 Podemos dejar a los del derecho a veto fuera...ya nos apañaremos entre gente civilizada.
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Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#1 #2 te imaginas que acaba el año que viene con el Nobel de la Paz? xD xD xD

La bilis iba a ser nuestro principal producto nacional
28 K 281
Mediorco #12 Mediorco *
#11 Pues lo he pensado la verdad, no es tan descabellado como podría pensarse.
4 K 67
#20 lawerka
#12 Poco me parece. Lo veo más para Kwitzsach Haderach o Super Saiyajin
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#22 carraxe *
#11 Después de ver a quienes se les ha entregado el premio ese, y luego de constatar que el presidente de la comisión que lo entrega estaba probablemente a sueldo del sionismo, me permitiré avanzar que ese premio sólo se le da, por sistema, a gente neutra y desconocida, o a gente que está a favor del sionismo. Obama, Kissinger, la payasa de la venezolana...

#12
2 K 21
Verdaderofalso #42 Verdaderofalso
#13 #12 decirme que no sería hermoso xD
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#23 Grahml
#11 Confirmaría lo amañado que está ese galardón, no obstante, sólo por ver a Trump ahogándose en su propia bilis, firmaba ya la candidatura del perro.
2 K 51
Verdaderofalso #43 Verdaderofalso
#23 yo estoy igual xD

Solo por las risas pagaría
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MasterChof #25 MasterChof
#11 espero no le insulten de esa manera
0 K 14
reithor #35 reithor
#11 hay que hacer lobby para presentar el candidato, tendrían que empezar ya.
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#18 lawerka
#1 Le van a hacer un casito.... A ver si las potencias nucleares van a renunciar al derecho a veto porque lo dice Pedro Sánchez
2 K 29
MasterChof #21 MasterChof *
#1 mientras los sionistas le sigan mandando su cheque mensual y el siga soltando las consignas vomitivas que le escriben, todo ok. Este infra ser hace tiempo que no da para más
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Alqui #31 Alqui
#1 Todo depende de como lo mires. Aznar tiene que ser muy influyente en Soto del Real, que para eso tiene medio PP allí o de camino.
1 K 17
Veelicus #8 Veelicus
Algo asi ya lo propuso Pekin, basicamente su propuesta era, un pais un voto y nada de vetos... pero ya sabemos... China malo.
10 K 118
MasterChof #27 MasterChof
#8 pero china disfruta de este derecho
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Cantro #28 Cantro
#27 Que uno de los que tienen ese veto diga eso les honra.
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Lenari #33 Lenari
#28 China tiene ahora mismo muy poco poder en la ONU, con lo cual no pierde mucho. O mejor dicho, otros pierden mucho más, con lo cual sale a ganar.

Y una vez sea la superpotencia, no lo va a necesitar porque harán un bypass a la ONU. La ONU no encaja con la mentalidad china, que es jerárquica. Cuando están abajo, se adaptan y tratan de no generar problemas; cuando están arriba, esperan que seas tu quien se adapte a lo que ellos digan y que no generes problemas. Y llegado el momento tendrán el ejército más poderoso del mundo para asegurarse de que lo haces.
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berkut #29 berkut
#27 Pues más mérito tiene su propuesta
1 K 24
tierra_del_hielo #32 tierra_del_hielo
#8 para ser justos. Debería ser una persona un voto.

Espera no, eso significaría que los países pobres tendrían más representación :troll:
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JohnZ #44 JohnZ
#8 ¿Tienes la fuente de esto? Porque no encuentro ninguna noticia al respecto y me cuesta creer que un país quiera renunciar a un derecho así, sea China, Rusia, Francia o Reino Unido.
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Ratef #2 Ratef *
"No se puede jugar a la ruleta rusa con el destino de millones".
Este hombre está dejando buenas frases para la historia.
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Ratef #7 Ratef
El miedo a Trump es global. Mirad el primer comentario de la noticia: Are we supporting Trump or Spain .... If Trump then why are you publishing this news here .... We are already begging money from IMF and other countries... In that case if you are publishing this type of news this will make Trump to anger on us.
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#17 ogrexxx *
Como propuesta es muy buena pero veo complicado que los 5 países con derecho a ceto que nunca se ponen de acuerdo entre ellos vayan a hacerlo para aprobar la eliminación de sus privilegios
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#30 fliper
#17 Lo mejor es que no depende de esos cinco países. Ya sé que estoy soñando, pero si la mayoría se levantan de la mesa, las decisiones de estos cinco ya no contará con la "legitimación" que afirmar tener ahora. También es cierto que últimamente ya no la necesitan par imponer su voluntad, como han hecho Rusia y USA
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MasterChof #36 MasterChof
#0 creo que su propuesta llegó a votarse en el consejo de seguridad de la ONU, pero EEUU la vetó
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ewok #24 ewok
El Primer Ministro de la República de España no sé si será Casares Quiroga...
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Huginn #14 Huginn
Si va por mayorías, también estamos jodidos :roll:
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Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
¿Y entonces de que vale ser miembro permanente del consejo de seguridad si no puedes vetar todo lo que te afecte a ti o tus amigos? Para eso te vas a la junta de paz de Trump o montas tu propio club.
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#40 unomas23 *
No lo ha tenido nada fácil como político con enemigos fuera y sobretodo dentro de su partido. Y luego como presidente ha lidiado con una pandemia, el volcán, dos guerras, un genocidio, lawfare metiendo a su mujer en no sé qué historias... y ahí está, es admirable la verdad. Cualquiera no aguanta esa presión.
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nemeame #6 nemeame
Espero que todos los países del mundo se pongan de su lado, por la cuenta que nos trae y el futuro del derecho internacional. Excepto los privilegiados con derecho a veto y sus lamepollas, claro
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calde #15 calde
#6 Pues espera sentado... :-|

La única forma de poder llevarlo a cabo sería empezar por debilitar lo suficiente a EEUU como para forzarle a negociar. Y aún así los demás países con capacidad de veto no querrán. A lo mejor se puede ir modificando con cosas del tipo: necesitar 2 vetos al menos para ciertas decisiones o no permitir veto en otras.

Pero vamos, que mientras haya unos países con mucho más poder que el resto, poco futuro tiene. Y aunque ahora caiga EEUU, luego vendrá China. No sé si habrá ventana de oportunidad entre uno y otro.
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freenetico #16 freenetico
noticia del 11 de marzo
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#39 aladeriva2
Que fácil es tener una postura valiente en un conflicto en el que España es un actor alejado del lugar y con poco protagonismo, solo el no permitir el uso de bases americanas, que por cierto algunas informaciones sugieren que si que se utilizan de manera subrepticia, en cambio donde el estado español tiene responsabilidades históricas por ser la potencia colonial, como es el caso del Sahara, en esto se somete a los dictados e intereses americanos, este Sánchez es muy listo y en esto ha…   » ver todo el comentario
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Oestrimnio #38 Oestrimnio
Bastará con que todos los que no tienen derecho de veto se salgan de la ONU, no reconozcan su autoridad ni permitan actividad alguna en sus territorios; después ellos mismos se montan su propio chiringuito... y arreando.

Fácil.

:troll:
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#41 Paucat
Como siga así de valiente, lo acabaré votando.
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menéame